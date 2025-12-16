На път за президента: "Възраждане" се подиграха с елхата пред кабинета на Пеевски (СНИМКИ)

Докато всички чакат "Възраждане" в президентството за консултациите при президента за възможността за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрани, те се проявиха като истински пакостници и се подигарха с елхата пред кабинета на санкционирания от САЩ и Великобиртания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Това става ясно от публикация във "Фейсбук" на депутата от "Възраждане" Йордан Тодоров, но той е споделил само резултата от деянието и не е напълно ясно кой точно го е извършил.

Прекроената коледната украса

"Възраждане" са сложили лика на Пеевски като звезда, а част от топките на елхата са надписани като БСП, ИТН, АПС, ГЕРБ, главен прокурор, БНБ, НСО и други, с което искат да изпратят политически послания, че всички са на лидера на "ДПС - Ново начало".

Най-големият подарък под елхата е "тотото", което управляващите както знаем искаха да отдадат на концесия, но впоследствие се отказаха. Други подаръци под елхата на Пеевски са "АПИ - мантинели", "всички онлайн медии" и други. ОЩЕ: Тотото на концесия, не печели достатъчно: С кой ще печели повече?

И "Възраждане" са били потърпевши от такива шеги

Припомняме, че преди време табелата пред кабинета на заместник-председателя на Народното събрание Цончо Ганев беше надраскана. За това сигнализира депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков, който публикува снимка на резултата от вандалския акт. На кадъра се вижда табелата, като под текста "заместник-председател" неизвестен извършител е написал "Цончо Бонбончо", а след името на народния представител е нарисувано сърце с червен маркер. "В сградата на НС броди вандал. Посегнал е на табелката на Цончо", написа тогава в поста си Божанков. ОЩЕ: "Цончо Бонбончо": Надраскаха табелата на Цончо Ганев в Народното събрание (СНИМКА)