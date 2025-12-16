Жена в Одеса не трепва от войната в небето зад гърба ѝ: Натискът на Тръмп за какъв да е мир увяхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че точно както Великобритания през Втората световна война, Украйна има много добър аргумент – не може да провеждаш избори по време на война. Особено в случая с Украйна, когато чужд агресор е окупирал 20% от територията ѝ. Ако ще сме честни по въпроса, и в Русия трябва да има свободни и честни избори – знаем, че няма да се случи. Затова мисля, че Украйна трябва да покаже още по-силно, че борбата с корупцията продължава – може би може да има местни избори на места, които руснаците не окупират. И съвет от приятел – трябва да свалят възрастта за влизане в армията до 18 години, за да имат повече сила на фронта“. Думите са на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на американския президент Доналд Тръмп. Болтън е един от най-силно критикуващите Тръмп, срещу него има обвинение за неправилно боравене с класифицирана информация.

John Bolton, Trump’s former national security advisor, says Ukraine should lower the draft age and mobilize 18-year-olds to boost manpower and balance the battlefield. He also called demands for Ukrainian elections unfair, noting that Russia isn’t holding free and fair elections… pic.twitter.com/LyGQYk4Vdm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025

Казаното от Болтън обаче хем разобличава скорошни думи на Тръмп как 82% от украинците искат сключване на мирно споразумение с Русия, хем подчертава изводите от проучване на общественото мнение в Украйна, проведено в страната от 26 ноември до 13 декември от Киевския международен институт по социология (KIIS). В проучването има няколко много силни епизода - само 9% от украинците смятат, че изборите трябва да се проведат преди прекратяването на огъня, а през септември резултатът бе 11%. Тръмп буквално преди дни говореше наравно с приказките за 82-та процента, че в Украйна искали и избори, иначе демокрацията се превръщала в нещо друго. И още – 72% от украинците искат мир дори с компромис с територия, обаче задължително трябва да има реални гаранции за сигурност и помощ, ако Русия пак нападне. Личният рейтинг на Зеленски също бележи бум – от 49% в края на ноември, в пика на корупционния скандал с операция "Мидас", та до 61% сега – Още: На украинците не им се ходи на избори по време на война, рейтингът на Зеленски е бетон (ГРАФИКИ)

Всичко това е ясен удар по клише-внушенията на Тръмп, използвани явно, за да бъде принудена Украйна да сключи обезателно мирен договор. Украйна иска мир, но не какъв да е – в проучването на KIIS е ясно посочено, че 63% от хората в Украйна са готови да издържат война толкова, колкото е необходимо, за да има траен мир. Този процент устойчиво не се променя – и впечатляващо видео как млада жена стои доста спокойно в ресторант в Одеса, докато зад гърба ѝ се води поредната "междузвездна война" между руски дронове и украинската ПВО, дава допълнителна представа за устойчивостта на украинците. В Одеска област руснаците удариха магистрален и жп мостове, в опит да разрушат украинската логистика:

Dates in Odesa look like this now…



A woman calmly sits at a table in a restaurant while outside Ukrainian air defenses are repelling an attack by a Russian drone. pic.twitter.com/Uoj9yWE1Yc — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

В Берлин, където протече поредният кръг от преговорите между Украйна, САЩ и Европа, Зеленски пак даде недвусмислен знак какви гаранции за сигурност очаква Украйна и към какви гаранции се стреми. Украинският президент обяви отварянето на едно от първите предприятия за износ на украинско оръжие и съвместно военно производство в Германия. Quantum Frontline Industries представлява първата линия за производство на дронове за украинската армия от промишлен мащаб, която почва работа в чужбина. Заводът се намира в Берлин и е част от инициативата "Произвеждаме с Украйна". Обвързването на военнопромишления комплекс на Украйна с европейските държави е много важна опорна точка в рамката на гаранциите за сигурност, които Зеленски преследва. Какви в крайна сметка ще са те и ще има ли съгласие – отговорът предстои:

Zelensky announced the launch in Berlin of one of the first offices for arms exports and joint weapons production. pic.twitter.com/GqRHjgemEM — WarTranslated (@wartranslated) December 15, 2025

За да има истински мир обаче, е ясно – Русия трябва да се съгласи. Сигналите от руска страна не са окуражаващи – руският външен министър обяви за позор и кражба замразяването на руските активи, а именно тези пари се виждат като лост от Европа да бъде спряна войната и да започне възстановяването на Украйна. Няма и никакви сигнали от руска страна, че е възможно Владимир Путин и Володимир Зеленски най-после да се срещнат лично, което би било по-силен сигнал, че мир е възможно да настъпи скоро – Още: Значителен прогрес към мир: Сделка между Украйна и САЩ може да има. А с Русия? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russia’s Minister of Foreign Affairs Lavrov called the freezing of Russian assets “genetic theft” by the West. Says Europeans have a “bloodthirst for stealing,” lumping their actions in with Iran, Venezuela and others.



When your foreign policy hits a dead end, just blame DNA. pic.twitter.com/JpFPqYzvU9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново, няма значително изменение в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. На 15 декември е имало 151 бойни сблъсъка, със 7 по-малко от 14 декември. Руснаците са хвърлили 220 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 54 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4103 изстреляни снаряда, като това е с около 150 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5471 FPV дрона, което е с около 1000 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 руски пехотни атаки са блокирани в Покровското направление, като Покровск и Мирноград изрично са посочени за места на боеве от украинския генщаб. Още 24 руски пехотни атаки са станали в Олександриевското направление, което се намира непосредствено южно от Покровското – украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че ситуацията е по-стабилна заради отклоняване на руски ресурси към Гуляйполе. 13 руски пехотни атаки са отбити при Гуляйполе, Запорожка област. На североизток от Покровск, от Торецк към Константиновка, са станали 20 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 12 руски пехотни атаки.

Сводката на 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), със съкращения: "В Покровското направление, през изминалата седмица общите загуби на руснаците възлизат на 446 души. Това е с 30% повече от предходния период. Увеличението на загубите е свързано с пълното ангажиране на оперативния резерв - три полка от 76-та десантно-щурмова дивизия на Руската федерация. Провежда се операция за осигуряване на въздушно прикритие на сухопътните логистични маршрути на подстъпите към Покровската агломерация. Благодарение на координираните действия украинските подразделения унищожават почти 100% от вражеските въздушни цели, които се опитват да се приближат до тези маршрути.

Врагът е най-активен в западните покрайнини на града. Със силите на 76-та пехотна дивизия противникът се опитва да пробие в посока Гришино, което е северозападно от Покровск. В Мирноград руската армия засилва натиска върху югоизточните райони на града. Има единични случаи на проникване на руски войници по-навътре в града, на север. Но украинските войници, по-специално бойците от 38-ма пехотна дивизия, откриват и елиминират противника. Отбранителните сили продължават да стабилизират и разширяват логистичния коридор към Мирноград. В районите на Светло и Ровно се регистрират изолирани появи на вражески групировки, които своевременно се унищожават. Ровно е под контрола на Отбранителните сили на Украйна".

В Покровск врагът се опитва да разшири зоната си на контрол на запад от града, опитва се да проведе щурмови операции в посока Сергеевка, за да затвърди успехите си. В Мирноград е пълна бъркотия, нашите и руските позиции се смесват, няма ясна фронтова линия, усещането е, че всичко в града е сива зона, коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Ukraine’s 79th Air Assault Brigade released footage of T-72 tank crews engaging Russian forces near a farm north of Pokrovsk pic.twitter.com/9xHKlTTrIC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025

The enemy once again announced the complete capture of Pokrovsk, but Ukrainian assault units demonstrated today that fighting is still ongoing in the streets of the city. pic.twitter.com/V70PzSOiOc — WarTranslated (@wartranslated) December 15, 2025

(КАРТА) Според изчисления на популярния украински проект Deep State, на руската армия ще ѝ трябват поне 3 години да превземе остатъка от Донбас, който не контролира – 22,6%. За 3 години и 8 месеца руската армия, уж втората в света, е превзела 23% от Донецка област.

По отношение на Купянск – говорителят на украинския генщаб полковник Виктор Трехубов коментира, че прочистването на града от руски войници продължава и че руснаците се мъчат да осигуряват снабдяване за блокираните си сили в Купянск с дронове. Геолокализирани видеокадри на руски обстрел по украински позиции в Петропавловка, източно от Купянск, подсказват, че руската армия не държи позиции в това село, противно на редица твърдения в руски Z-канали в Телеграм. А в библиографията на дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, изброява публикации именно в Z-канали, в които се коментира как руската армия губи почва в Купянск и дори има твърдения, че там руснаците нямат числено превъзходство. За изминалото денонощие в Купянското направление е имало само една руска пехотна атака, по украински данни. Но в ТАСС водещата новина към 9:10 часа е, че Купянск бил изцяло под руски контрол, твърди го говорителят на руската военна групировка "Запад" Леонид Шаров. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се пита защо от "Запад" "необяснимо опровергават украинската пропаганда за Купянск". Отделно, "Два майора" говори за пълен руски натиск при Вовчанск, а ISW в библиографията си споделя геолокализирани видеокадри от руски удар по украинска позиция в село Вовчански Хутори, където досега руснаците твърдяха, че са техните позиции: