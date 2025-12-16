Босът на ЦСКА 1948 представи новия „майстор“, от бившия му клуб потвърдиха

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов неофициално представи първото ново попълнение на тима. Той идва от друг клуб в Първа лига. Найденов публикува снимка на Бернардо Коуто с екипа на Спартак Варна и написа „Успех, майсторе“. От своя страна „соколите“ се сбогуваха с португалския халф, като съобщиха, че се разделят с него и той заслужава да направи следващата стъпка в кариерата си.

Спартак Варна: „Благодарим на Бернардо Коуто от сърце!“

Ето какво написаха от Спартак Варна: „Уважаеми фенове на Спартак Варна, през изминалата седмица се разделихме с нашия любимец Бернардо Коуто. Искаме да ви уведомим, че месеци преди това бяхме предприели конкретни стъпки към него, тъй като договорът му навлизаше в последните си шест месеца и изтича през лятото. Въпреки негативната финансова обстановка направихме опит за по-сериозно увеличение на възнаграждението му. В открити и коректни разговори – каквато е практиката в нашия клуб – заедно стигнахме до извода, че това е ключов момент в неговата кариера и че той желае да направи следващата крачка в развитието си. Благодарим на Бернардо Коуто от сърце!

Бернардо Коуто вкара 6 гола и даде 1 асистенция в 19 мача от Първа лига

Той остави сърцето и душата си за нашия клуб! Благодарим му, че не се поколеба и остана точно тогава, когато беше най-тежко! Въпреки неправдите и трудностите в Спартак Варна той не се оплака нито за миг и често беше повече българин от българите. Затова Бернардо заслужава своята следваща стъпка. Пожелаваме му успех и развитие в кариерата!“ От началото на сезона Бернардо Коуто изигра 19 мача в Първа лига, в които се отчете с 6 гола и 1 асистенция. Спартак Варна се намира на 12-то място със 17 точки след края на първия полусезон, а ЦСКА 1948 на 2-рата позиция с 37 пункта.

