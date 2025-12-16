Спорт:

Босът на ЦСКА 1948 представи новия „майстор“, от бившия му клуб потвърдиха

16 декември 2025, 09:52 часа 267 прочитания 0 коментара
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов неофициално представи първото ново попълнение на тима. Той идва от друг клуб в Първа лига. Найденов публикува снимка на Бернардо Коуто с екипа на Спартак Варна и написа „Успех, майсторе“. От своя страна „соколите“ се сбогуваха с португалския халф, като съобщиха, че се разделят с него и той заслужава да направи следващата стъпка в кариерата си.

Спартак Варна: „Благодарим на Бернардо Коуто от сърце!“

Ето какво написаха от Спартак Варна: „Уважаеми фенове на Спартак Варна, през изминалата седмица се разделихме с нашия любимец Бернардо Коуто. Искаме да ви уведомим, че месеци преди това бяхме предприели конкретни стъпки към него, тъй като договорът му навлизаше в последните си шест месеца и изтича през лятото. Въпреки негативната финансова обстановка направихме опит за по-сериозно увеличение на възнаграждението му. В открити и коректни разговори – каквато е практиката в нашия клуб – заедно стигнахме до извода, че това е ключов момент в неговата кариера и че той желае да направи следващата крачка в развитието си. Благодарим на Бернардо Коуто от сърце!

Бернардо Коуто

Бернардо Коуто вкара 6 гола и даде 1 асистенция в 19 мача от Първа лига

Той остави сърцето и душата си за нашия клуб! Благодарим му, че не се поколеба и остана точно тогава, когато беше най-тежко! Въпреки неправдите и трудностите в Спартак Варна той не се оплака нито за миг и често беше повече българин от българите. Затова Бернардо заслужава своята следваща стъпка. Пожелаваме му успех и развитие в кариерата!“ От началото на сезона Бернардо Коуто изигра 19 мача в Първа лига, в които се отчете с 6 гола и 1 асистенция. Спартак Варна се намира на 12-то място със 17 точки след края на първия полусезон, а ЦСКА 1948 на 2-рата позиция с 37 пункта.

Николай Илиев
