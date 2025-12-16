Заложническа криза в руско училище (ВИДЕО)

Ученик взе заложници в училище в Одинцово в Подмосковието. Младеж с маска и оръжие се е заключил в една от стаите, като е взел за заложници няколко деца. До момента е известно, че едно от децата е починало от получените травми. Останалите ученици от училището са евакуирани. По информация на ТАСС нападателят вече е задържан. Той е на 15 години, казва се Тимофей и е ученик от 9 Б клас.

Нападение с нож на пъпа на града: Пострадала е жена

Нападнал охраната

На влизане в училището деветокласникът е нападнал с нож охраната на училището, напръскал го с лютив спрей. След това ранил и 10-годишно дете, което е починало от раните си, съобщиха от руското вътрешно министерство. Тимофей е заснел действията си и ги е публикувал в личния си телеграм-канал.

Още: „Изпуснах си нервите“: Пиян хърватин намушка сърбин до смърт във Виена заради политика

С чук

Това е второто нападение в руско училище за последните два дни. На 15 декември в Петербург ученик о 9 кас рани учителка с нож. Инцидентът е станал в училище №191. Повод за нападението е лоша оценка. Припомняме, че през април т.г. петокласник разби главата на учителка по математика с чук по време на час. Ужасяваща история се случи в руско училище в с. Мирний. Инцидентът е станал в училище №51. 69-годишната учителка водела час на учениците от 5 "А" клас. В момент, когато се обърнала към дъската, 13-годишно момче станало от първия чин, ударил жената по главата и избягал от стаята, съобщи телеграм-каналът Mash.

Скандал на Острова: Полицията пропуснала да арестува на няколко пъти нападателя, ранил 11 души с нож (ВИДЕО)