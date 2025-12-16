Ще има грипна ваканция

Въпреки опасенията, че грипът може да ни атакува по-рано, ситуацията у нас се развива със съизмерими досега темпове. Ще има ускоряване на процеса с грипа след коледните и новогодишни празници, когато хората се събират. Пикът ще е януари. Това прогнозира държавният главен здравен инспектор Ангел Кунчев.

И тази година няма да се разминем без високи епидемични нива, които най-вероятно ще доведат до затваряне на училища.

"Със сигурност ще стигнем до епидемия, вероятно и до грипна ваканция. Защото най-засегнатите групи се очаква да са децата - на първо място тези от 5 до 14 г., както и тези до 5-годишна възраст. Най-вероятно това ще стане през втората половина на януари", прогнозира д-р Кунчев.

Мутациите правят този грип по-тежък

"Други години имаше точкови мутации в 3-4 ареала, сега са в 7", заяви Кунчев по отношение на мутациите на грипния вирус тази година.

"Затова повече хора може да развият усложнения, данните от Англия говорят за по-тежко протичане. Но информацията за повече пациенти с усложнения е на база повече заболели хора там", уточни той.

И препоръча болните задължително да носят маски. "Ключово е носенето на маска от болния човек. Това е много по-ефективно, отколкото да я носи здравият", подчерта Кунчев, цитиран от Нова тв.

Той за пореден път напомни, че ваксината пази не от разболяване, а от тежкото протичане.

"Това, че геномът на вируса е променен в 7 точки, го прави различен от оригиналния ваксинален щам, но това не прави ваксината неефективна. Малко ли е да предпази 60% от хората от тежко протичане и дори смърт", попита той в отговор на въпрос ефективна ли е тазгодишната ваксина.

Периодът, в който можеше да се имунизират уязвимите хора обаче, вече отминава.

По данни на доц. Кунчев 10-15% от пробите в момента доказват грипно заболяване. В зависимост от интензитета на епидемията, между 1000 и 2000 българи годишно умират от грип.