Полша: САЩ дадоха да се разбере, че ако Русия атакува пак Украйна, отговорът ще е с военни средства

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че в случай на нова руска атака срещу Украйна САЩ ще отговорят с военна сила. Това е включено в гаранциите за сигурност, които в момента се обсъждат, цитира думите му полската медия Onet. Според бившия председател на Европейския съвет срещата в Берлин на 14-15 декември между американски, европейски и украински представители, включително Володимир Зеленски, за първи път ясно е показала, че Вашингтон, Брюксел и Киев са на една и съща страна.

Той подчерта, че единственият реален начин да се убеди Русия да влезе в сериозни преговори за прекратяване на войната - или поне за установяване на примирие -, е единството на целия Запад. „Изключително важно е да действаме заедно с американците и украинците като съюзници, така че руснаците да видят, че е невъзможно да се вбие клин между трите страни“, заяви премиерът на Полша.

Териториалните въпроси ще бъдат решени от Украйна

Доналд Туск отбеляза, че потенциалните териториални отстъпки остават отворен и много сложен въпрос, който изисква сериозно обмисляне от страна на Украйна. Той добави, че Полша няма да оказва натиск по този въпрос и че всяко решение може да бъде взето само въз основа на оценки и изчисления на самите украинци.

„Нашата задача е да ги подкрепим в тези преговори, така че да не може да се говори за победа на Русия в тази конфронтация, но това остава трудна задача“, заяви полският премиер, подчертавайки, че напредъкът в текущите преговори е очевиден.

Снимка: president.gov.ua

Гаранции за сигурност, подобни на чл. 5 на НАТО

Американците са убедени, че заедно с Европа ще могат да създадат сериозни гаранции за сигурността на Украйна, смята Туск. „Подчертах, че от наша гледна точка това е важно, защото гаранциите за сигурността на Украйна в известен смисъл са и гаранции за сигурността на Полша", уточни той. Също така отбеляза, че ясното изявление от американска страна за готовността ѝ да участва в система от гаранции за сигурност за Украйна е от решаващо значение.

В отговор на въпрос за присъствието на международни военни сили в Украйна като гаранция за сигурност, Туск отново подчерта, че Полша ще има други отговорности. „Трябва да гарантираме сигурността на източния фланг, затова сега летим за Хелзинки, наред с други места, за да обсъдим сериозно този въпрос. Във всеки случай Полша ще бъде ключов център – не само Ясионка (малко село в Югоизточна Полша - бел. ред.), но и нашите пристанища и цялата логистика, свързана с възстановяването на Украйна“, заяви полският министър-председател.

Премиерът на Полша добави, че за да имат реално значение гаранциите за сигурност на Украйна, Варшава неизбежно ще се включи в логистичните дейности. Според него всички разбират това и няма натиск върху Полша по този въпрос. „Това е наше решение, автономно решение. Полша сама решава къде да изпрати войници и къде не“, добави той.

Снимка: president.gov.ua

САЩ дали ясно да се разбере, че са готови да отговорят на Русия с военни средства

Журналистите попитаха Туск дали гаранциите за сигурността на Украйна наистина се разработват в съответствие с член 5 от НАТО, който предвижда взаимна отбрана.

В отговор той заяви, че такова твърдение би било преувеличено, но специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е дал ясно да се разбере, че САЩ ще отговорят с военни средства в случай на нова агресия от страна на Русия.

„За първи път чувам американските преговарящи да казват, че Уиткоф е дал ясно да се разбере, че Америка ще предостави на Украйна гаранции за сигурност по такъв начин, че руснаците да нямат никакво съмнение, че американският отговор ще бъде военен, ако Русия атакува отново Украйна. Така че в известен смисъл това прилича на член 5, но аз не бих се позовал директно на член 5, защото това би могло само да усложни по-нататъшните преговори. Все пак изявлението, което чухме днес, наистина има последствия, стигащи далеч“, отговори Туск, цитиран от Onet и "РБК-Украйна".

