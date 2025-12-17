Изграждането на Далекоизточния маршрут за доставка на руски газ до Китай напредва

Строителството на планирания Далекоизточен маршрут за доставка на руски природен газ до Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва Чжан Ханхуей. Далекоизточният маршрут е проектиран за доставки на газ от тихоокеанското крайбрежие на Русия до Китай чрез ново разклонение, свързано с руската тръбопроводна система Сахалин-Хабаровск-Владивосток. „Изграждането на Далекоизточния маршрут за доставки на природен газ от Русия до Китай напредва стабилно“, заяви дипломатът, цитиран от Ройтерс.

Още: "Булгаргаз" предлага неочаквана промяна в цената на природния газ от Нова година

Износът е планиран да започне през 2027 г., като Китай първоначално ще внася допълнителни 2 милиарда кубически метра годишно, а по-късно обемите ще се увеличат до 12 милиарда годишно.

В момента Русия доставя газ по суша на Китай чрез тръбопровода „Силата на Сибир“, доставките по който започнаха през 2019 година и имат проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от миналата пролет