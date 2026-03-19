Яник Синер стана едва седмият тенисист, заработил над 60 милиона долара

Световният номер 2 Яник Синер влезе в елитната компания на тенисистите, които са спечелили поне 60 милиона долара от наградни фондове от турнири след триумфа си на Мастърс-а в Индиън Уелс, показа справка на вестник „Гадзета дело спорт“. В калифорнийската пустиня италианецът повали Даниил Медведев в спора за трофея и спечели надпреварата без загубен сет.

Кои са другите в Топ 7

Синер е седмият, който стига до поне 60 млн. долара от наградни фондове, след Новак Джокович (193.2 млн. долара), Рафаел Надал (134.9 млн. долара), Роджър Федерер (130.6 млн. долара), Анди Мъри (64.7 млн. долара), Карлос Алкарас (64.3 млн. долара) и Александър Зверев (61 млн. долара).

Синер стартира скоро участието си на Мастърса в Маями, където почива в първи кръг, а във втори чака победителя от двойката Игнасио Бусе - Дамир Джумхур.

