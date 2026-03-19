Издирван от Русия предизвика Путин с опозиционна партия за изборите наесен

19 март 2026, 16:24 часа 460 прочитания 0 коментара
Руският дисидент Иля Яшин обяви създаването на своя партия, която, по думите му, ще представлява интересите на руските опозиционери. „Ще организираме активистките групи в пълноценна партийна структура. Ще предложим на обществото политическа програма за промяна. Ще осигурим системно представителство на руснаците в европейските институции на властта. В крайна сметка ще отговорим на въпроса: „Ако не Путин, тогава кой?““, написа 42-годишният политик.

Той също така обяви, че организационният комитет на партията вече е започнал работа, а конгресът е планиран за лятото. Името и съставът на формацията обаче все още не са известни. Наесен в Путинова Русия предстоят парламентарни избори: От интернет трол до топ позиция: Медведев се завръща, но жадните за властта на Путин му точат ножове.

Кой е Иля Яшин? Затворник, пуснат от Путин, но после пак издирван

Иля Яшин е опозиционен политик, който е ръководил Партията на народната свобода (ПАРНАС) от 2012 до 2016 г., а след това и нейния московски клон. Той е бил също така кмет на московския район Красноселски и бивш председател на Съвета на депутатите на района от 2017 до 2021 г.

През декември 2022 г. районен съд в Москва осъди Иля Яшин на 8,5 години затвор по дело за „фалшификати“ за армията. Повод за това беше стрийм на опозиционера в YouTube, в който той говореше за клането на руснаците в украинския град Буча по време на пълномащабната инвазия.

На 1 август 2024 г. Русия и западните държави проведоха мащабна размяна на затворници. Руските власти предадоха на САЩ и Германия 16 души, които се намираха в руски колонии и центрове за предварително задържане. Сред тях бяха Яшин, опозиционерът Владимир Кара-Мурза, правозащитникът Олег Орлов, журналистите Алсу Курмашева и Еван Гершкович, както и други.

През декември 2024 г. обаче руското Министерство на вътрешните работи обяви отново Иля Яшин за издирване. Няма официално съобщение за образуване на ново наказателно дело срещу родения в Москва политик.

В края на миналата година той обяви стартирането на кампания „срещу войната, диктатурата и репресиите“. Тя е озаглавена „Достатъчно!“. Информацията тогава гласеше, че ще съвпадне с изборите за Държавната дума (руския парламент), насрочени за септември 2026 г. Във видеоклип, с който обявяваше кампанията, Яшин напомни, че опозицията често не е единна по отношение на тактиката, която да избере преди изборите, а той е готов да промени това: Срещу "копелетата на Путин, войната и диктатурата": Опозиционер ще проваля избори в Русия с нова кампания.

Димитър Радев Отговорен редактор
