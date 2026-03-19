Станка Златева каза дали ще се съобрази с подписката за нови избори в борбата

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева и Управителният съвет на организацията излязоха с позиция по повод подписката за свикване на извънредно Общо събрание. От управителния орган отбелязаха, че ще изпълнят стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка, но и отбелязаха, че "компетентните държавни институции ще извършат необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията".

БФБорба ще изпълни законовите си ангажименти, но и ще провери внесената подписка

"Към настоящия момент над 80 клуба – редовни членове на Българската федерация по борба – изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през изминалата година Станка Златева бе избрана за председател. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена", пишат от БФБорба.

Още: Гриша Ганчев отново захапа Станка Златева: "Да се спре с жестокия расизъм, който насадиха симпатичната дама и милициорите ѝ"

"Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба.

Управителният съвет потвърждава своята ангажираност към всички национални състезатели, включително представителите на СК по борба ЦСКА, като гарантира изпълнението на поетите задължения, осигуряване на необходимите условия за подготовка и участие в престижни международни състезания при строго спазване на устава и нормативните документи на федерацията.

БФ Борба ще продължи да работи в интерес на спорта, на всички клубове и български състезатели, водена от принципите на законност, отговорност и уважение към традициите на родната борба", добавят още от организацията.

Още: БФБорба повика Кирил Милов и Семен Новиков в националния отбор на България