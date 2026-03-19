Почина милиардерът, който покровителстваше една от големите сензации в световния футбол

Индонезийският милиардер Майкъл Бамбанг Хартоно, собственик от 2019-а година заедно с брат си Робърт Буди на италианския футболен клуб Комо и на световния тютюнев гигант „Джарем“, е починал 86-годишна възраст, съобщи италианската агенция АНСА. Той е един от главните виновници Комо да се превърне в сензация в световния футбол, и в частност в Серия А, където в последните няколко сезона тимът се представя на много високо ниво.

Почина Майкъл Бамбанг Хартоно

Двамата братя също така са известни и с банковите си интереси (чрез BCA) и в областта на електрониката (с компанията Polytron), а също така се съобщава, че тяхното финансово нетно състояние е над 43 милиарда долара. Иначе са сложили клубът Комо да бъде управляван от президента Мирван Суварсо.

Hartono passed away in Singapore on Thursday afternoon https://t.co/CQyD3Yylrx — Bloomberg (@business) March 19, 2026

"Комо 1907 е дълбоко натъжен от кончината на Майкъл Бамбанг Хартоно. Клубът изказва най-искрените си съболезнования на семейство Хартоно и на цялата група „Джарум“ . Под ръководството на семейството клубът отвори нова глава в своята история и поради тази причина го почита с благодарност и уважение", написаха от клуба от курортния град, който се намира на едноименното езеро в Италия.

В момента Комо е на 4-о място в Серия А, което дава право на участие в Шампионската лига, с 54 точки от 29 мача и води с 1 пред Ювентус.

