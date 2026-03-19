"От кухнята" на Брюксел: Искри между Орбан и Антонио Коща за заема за Украйна и тръбопровода "Дружба"

Докато лидерите на ЕС се готвят за напрегнати преговори с унгарския министър-председател Виктор Орбан относно съдбата на заема от 90 милиарда евро за Украйна, успоредно с това се разгръща не по-малко драматично събитие: мисията на Европейската комисия за оценка на щетите по нефтопровода дружба „Дружба“ – съветското съоръжение, което е в центъра на спора заради Унгария и Словакия. Мисията беше обявена във вторник, след седмици на натиск върху Брюксел да разкрие истината за твърдението на Киев, че тръбата е била взривена при руски въздушен удар през януари. Братислава и Будапеща твърдят, че Украйна нарочно бави ремонта и блокира потоци от руски петрол към тях.

Но все още не е ясно кога делегацията може да пристигне на мястото на повредения петролопровод. Мисията пристигна в Киев в сряда, 18 март, и сега очаква зелена светлина от Украйна, преди да се отправи към мястото, което се намира на около четири часа от столицата.

Ситуацията се усложнява от самата Украйна, която твърди, че не знае кога ще се състои посещението и какви са подробностите по него. Говорител на Европейската комисия не даде отговор на въпроса дали на мисията на ЕС е бил предоставен достъп, а Словакия и Унгария оттогава насам остро критикуват делегацията като недостатъчна, предава Politico.

Унгария и Словакия с остри критики към ЕК заради "Дружба"

Унгария и Словакия разкритикуваха остро Европейската комисия за бавните усилия за ремонт на нефтопровода „Дружба“, който е от решаващо значение за възстановяването на транзита на руски петрол към двете страни. Това пише в писмо, с което изданието се е запознало. Новата им намеса охлажда надеждите, че ще отблокират заема от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна по време на срещата на лидерите в четвъртък, 19 март. Двете държави, които поддържат сърдечни връзки с Кремъл, заплашиха да блокират заема, докато не бъде възстановен потокът на петрол.

„Очаквахме много по-активен и решителен подход“, написаха в сряда унгарският външен министър Петер Сиярто и словашкият му колега Юрай Бланар в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Антонио Коща: Поведението на Орбан е "неприемливо"

По време на дискусията в залата днес пък председателят на Европейския съвет Антонио Коща е определил като „неприемливо“ поведението на унгарския премиер Виктор Орбан заради заема за Киев, разкрива официален представител, запознат с хода на дискусията. Коща е посочил, че никой лидер досега не е нарушавал „тази червена линия“. Всичко се дължи на руските атаки и решението на един евролидер не може да зависи от действията на трета страна, допълнил е той. По думите му - Будапеща има достъп до алтернативни маршрути за доставка на петрол, Хърватия например отново предложи помощта си.

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви публично: „Хърватия може да осигури енергийна сигурност и доставки на петрол за Унгария и Словакия, дори когато тръбопроводът „Дружба“ не функционира. Ние сме тук за тях, (...) за да им осигурим необходимия петрол".

Междувременно Орбан е отговорил на Коща, че Будапеща има правото да блокира решението за заема. Словашкият премиер Роберт Фицо е казал, че Братислава е тази, която плаща цената за тази ситуация, и че Украйна трябва да допусне инспекторите им. Словакия се присъединява към Унгария в блокирането на решението на Съвета относно Украйна, заявил е той.

След тези думи са се изказали 20 други евролидери, които са подкрепили Коща, гласи информацията на Politico. В крайна сметка официални лица казват пред медията, че евролидерите не са успели да убедят Виктор Орбан да промени позицията си за заема.

Унгарският премиер е в предизборна кампания - след по-малко от месец се изправя в мощна битка на парламентарен вот срещу проевропейски настроения Петер Мадяр и според проучванията партията му "Фидес" изостава от "Тиса" на Мадяр.

