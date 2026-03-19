"От кухнята" на Брюксел: Искри между Орбан и Антонио Коща за заема за Украйна и тръбопровода "Дружба"

19 март 2026, 16:02 часа 590 прочитания 0 коментара
Докато лидерите на ЕС се готвят за напрегнати преговори с унгарския министър-председател Виктор Орбан относно съдбата на заема от 90 милиарда евро за Украйна, успоредно с това се разгръща не по-малко драматично събитие: мисията на Европейската комисия за оценка на щетите по нефтопровода дружба „Дружба“ – съветското съоръжение, което е в центъра на спора заради Унгария и Словакия. Мисията беше обявена във вторник, след седмици на натиск върху Брюксел да разкрие истината за твърдението на Киев, че тръбата е била взривена при руски въздушен удар през януари. Братислава и Будапеща твърдят, че Украйна нарочно бави ремонта и блокира потоци от руски петрол към тях.

Но все още не е ясно кога делегацията може да пристигне на мястото на повредения петролопровод. Мисията пристигна в Киев в сряда, 18 март, и сега очаква зелена светлина от Украйна, преди да се отправи към мястото, което се намира на около четири часа от столицата.

Още: Да съди Орбан, или да ядоса Зеленски: Опциите на ЕС в трудната игра със заема за Украйна

Ситуацията се усложнява от самата Украйна, която твърди, че не знае кога ще се състои посещението и какви са подробностите по него. Говорител на Европейската комисия не даде отговор на въпроса дали на мисията на ЕС е бил предоставен достъп, а Словакия и Унгария оттогава насам остро критикуват делегацията като недостатъчна, предава Politico.

Унгария и Словакия с остри критики към ЕК заради "Дружба"

Унгария и Словакия разкритикуваха остро Европейската комисия за бавните усилия за ремонт на нефтопровода „Дружба“, който е от решаващо значение за възстановяването на транзита на руски петрол към двете страни. Това пише в писмо, с което изданието се е запознало. Новата им намеса охлажда надеждите, че ще отблокират заема от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна по време на срещата на лидерите в четвъртък, 19 март. Двете държави, които поддържат сърдечни връзки с Кремъл, заплашиха да блокират заема, докато не бъде възстановен потокът на петрол.

Още: Нови развития около войната Русия-НАТО на фона на руски измислици за "сриващия се" фронт и мощна украинска атака (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Очаквахме много по-активен и решителен подход“, написаха в сряда унгарският външен министър Петер Сиярто и словашкият му колега Юрай Бланар в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Антонио Коща: Поведението на Орбан е "неприемливо"

По време на дискусията в залата днес пък председателят на Европейския съвет Антонио Коща е определил като „неприемливо“ поведението на унгарския премиер Виктор Орбан заради заема за Киев, разкрива официален представител, запознат с хода на дискусията. Коща е посочил, че никой лидер досега не е нарушавал „тази червена линия“. Всичко се дължи на руските атаки и решението на един евролидер не може да зависи от действията на трета страна, допълнил е той. По думите му - Будапеща има достъп до алтернативни маршрути за доставка на петрол, Хърватия например отново предложи помощта си.

Още: Въпреки руските машинации: Проучване дава 20% преднина на Мадяр пред Орбан (ВИДЕА)

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви публично: „Хърватия може да осигури енергийна сигурност и доставки на петрол за Унгария и Словакия, дори когато тръбопроводът „Дружба“ не функционира. Ние сме тук за тях, (...) за да им осигурим необходимия петрол".

Междувременно Орбан е отговорил на Коща, че Будапеща има правото да блокира решението за заема. Словашкият премиер Роберт Фицо е казал, че Братислава е тази, която плаща цената за тази ситуация, и че Украйна трябва да допусне инспекторите им. Словакия се присъединява към Унгария в блокирането на решението на Съвета относно Украйна, заявил е той. 

След тези думи са се изказали 20 други евролидери, които са подкрепили Коща, гласи информацията на Politico. В крайна сметка официални лица казват пред медията, че евролидерите не са успели да убедят Виктор Орбан да промени позицията си за заема.

Унгарският премиер е в предизборна кампания - след по-малко от месец се изправя в мощна битка на парламентарен вот срещу проевропейски настроения Петер Мадяр и според проучванията партията му "Фидес" изостава от "Тиса" на Мадяр.

Още: БНР подлуди Русия с новина за 90 млрд. евро за Украйна, докато Орбан директно изнудва Киев за руския петрол по "Дружба" (ВИДЕО)

Димитър Радев Отговорен редактор
