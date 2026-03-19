Обявиха режисьора, който ще превърне Лабубу във филм (СНИМКИ)

В края на миналата година стана ясно, че изключително популярните страшни кукли Лабубу имат потенциал да се превърнат кино феномен. Съвсем скоро те ще се появят в собствен пълнометражен филм, обявиха китайската компания за играчки Pop Mart и Sony Pictures. Освен че са играчки и модни аксесоари, по които целия свят полудя, изглежда, че едновременно сладки и грозни създания ще превземат филмовата индустрия. Оживяването им на големия екран ще бъде дело на режисьора Пол Кинг, чийто предишни проекти включват "Уонка", "Падингтън" и комедийния сериал на BBC "The Mighty Boosh".

Все още не е обявена дата на премиера. Филмът за Лабубу, който ще съчетава игрални сцени и компютърно генерирана анимация, е в "ранен етап на разработка", съобщиха двете компании в изявление.

A Labubu movie is in the works with Paddington director Paul King pic.twitter.com/84DUwRu3Nx — ScreenTime (@screentime) March 19, 2026

Идеята за Лабубу идва преди повече от десетилетие - създадена е от хонконгския художник Касинг Лунг. Героят представлява горско елфче, вдъхновено от нордическата митология, и е част от поредицата книги на Лунг "The Monsters", която включва множество фантастични персонажи.

Филмът за Лабубу беше обявен в Париж в сряда, по време на световно изложбено турне по повод 10-годишнината на играчките Лабубу.

Снимка: Getty Images

Лунг ще бъде изпълнителен продуцент на филма. Освен че ще режисира, Пол Кинг ще бъде и копродуцент, както и ще разработва сценария заедно със Стивън Левинсън – сценаристът зад сценичния спектакъл "Dear Evan Hansen" и музикалния филм "Tick, Tick... Boom!".

Манията по Лабубу

Лабубу се превърнаха в глобална сензация през последните години, а продажбите им превърнаха Pop Mart в гигант в производството на играчки на стойност близо 40 милиарда долара (29.9 милиарда паунда), изпреварвайки утвърдени конкуренти като производителя на Барби Mattel.

Манията по Лабубу помогна на Pop Mart да разшири дейността си отвъд играчките, като дори започна да управлява тематичен парк в Пекин. Сега компанията навлиза и във филмовата индустрия.

Снимка: Getty Images

Лабубу са най-популярните играчки на Pop Mart. Част от тяхната привлекателност е, че се продават в т.нар. "blind box" (кутия на сляпо) – купувачите не знаят кой точно Лабубу ще получат, докато не отворят опаковката.

Звезди като Риана и Лиса също са били заснемани да носят Лабубу аксесоари, закачени за дизайнерските си чанти, припомня BBC.