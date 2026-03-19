Орбан: Брюксел е в заговор с украинците

Проблемът с блокираните доставки на петрол през Украйна трябва да бъде решен от самата Унгария, защото ЕС е на страната на Киев. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред журналисти преди днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел.

"Проблемът с украинската петролна блокада трябва да бъде решен от нас, унгарците. Брюксел всъщност е в заговор с украинците, Брюксел е на страната на украинците", каза той. И допълни, че позицията на ЕС била "фарс".

"Бихме искали да получим петрола, който е наш, от украинците, но сега е блокиран. Никога няма да подкрепя каквото и да е решение, което е в полза на Украйна, докато унгарците не успеят да получат петрола, който ни принадлежи", каза той.

Относно предупрежденията от страна на Германия за възможни последствия за Унгария заради блокиране на финансовата помощ за Украйна, Орбан отбеляза, че подобен натиск е имало и преди и че Берлин не бива да го повтаря.

Орбан отправи критики и към унгарската опозиционна партия "Тиса", като я обвини в проукраинска позиция. Той посочи, че нейни представители демонстрират подкрепа за Киев чрез символи като украински знамена и тениски.

