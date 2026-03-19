Църковен празник на 20 март: Какво се прави за здраве?

Утре, 20 март, в православния календар е денят, посветен на паметта на светите преподобни отци, избити в манастира „Свети Сава“. Ето какво се прави на този църковен празник за здраве, както и какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Църковен празник на 20 март

През VIII век покрайнините на Йерусалим са били многократно атакувани от сарацини, мюсюлмански нашественици, които са нахлували в палестинската пустиня. Именно по това време Лаврата на Свети Сава, голям пустинен манастир, който е бил духовен център за много монаси, става обект на едно от тези нападения.

Монашеските общности от онова време не са разполагали с големи материални богатства - тяхното съкровище са били добродетелта, молитвата и любовта към Бога. Когато сарацините нахлули в манастира и поискали да се откажат от всички ценности, братята отговорили, че нямат нищо друго освен скромна храна и дрехи.

След като нападателите не получили това, което искали, те започнали безмилостно да атакуват монасите със стрели, да изгарят килиите им и да измъчват останалите. Сред достопочтените отци са били такива като Йоан, Сергий, Патрик и други братя, които смело се противопоставили на враговете на християнската вяра. В бурята от събития те били заловени, измъчвани и затворени. Някои от тях били прогонени от жътварите на нашествениците в пещера в стените на манастира - и там, обогатявайки вярата си с молитва и търпение, били задушени от дима от огньовете, запалени пред входа.

Според преданието, Свети Патрик отишъл да посрещне смъртта си, насърчавайки братята си с молитва. Останалите отци, без да предадат Христос, останали верни на призванието си докрай.

След като враговете си тръгнали, останалите оцелели монаси и енориаши се върнали в Лаврата и намерили телата на своите братя. В нощта срещу Разпети петък те ги пренесли с голяма почит в манастирската църква и ги погребали там, почитайки светите останки на онези, които са били мъченически загинали за Христовата вяра.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 20 март

Появата на кокичета и минзухари означава, че снегът скоро ще се стопи и земята ще бъде плодородна. Ако птиците вече са пристигнали, това означава, че пролетта ще бъде ранна, реколтата ще е готова навреме.

Какво не може да правите утре? В деня на църковния празник 20 март не бива да се карате, да се разпространяват клюки, да се хвалите, да завиждате или да осъждате другите, както и да отказвате помощ на нуждаещите се. Църквата осъжда лъжата, мързела и отчаянието, призовавайки за запазване на чистотата на мислите и действията.

Какво може да правите утре? Народната традиция на този ден отдава особено значение на водата от кладенец - вярва се, че тя придобива лечебни свойства. Препоръчително е да се измиете със светена вода или вода от кладенец и да пиете по малко за здраве, както и да поръсите с нея дома си. Вярва се, че това предпазва от болести, привлича късмет и благоденствие в дома.

