Износът на петрол от Новоросийск бе възобновен

Износът на петрол от руското пристанище на Черно море Новоросийск бе възобновен днес - два дни след украинска атака с ракети и дронове, която доведе до неговото прекъсване, предаде Ройтерс, като се позова на представители на сектора и на анализ на данни. На пристанището и на съседния терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум се пада дял от 2% от глобалния експорт, или 2,2 милиона барела на ден.

Нападението по пристанището

Атаката срещу Новоросийск, който е най-големият черноморски експортен център на Русия, беше най-разрушителното украинско нападение досега срещу основната руска инфраструктура за износ на суров петрол в Черно море. Новоросийск носи около една пета от руския износ на суров петрол и продължителното спиране на дейността би довело до скъпоструващо затваряне на нефтени кладенци в Западен Сибир – стъпка, която би намалила значително количеството петрол, изпратен на световните пазари от втория по големина износител в света.

Satellite imagery shared by Exilenova+ confirms the Novorossiysk strike destroyed three S-400 launchers and two radars at a military base, disabling the position. Imagery also shows critical damage to the Sheskharis oil terminal's infrastructure including pipelines and… https://t.co/E60VzYKj7M pic.twitter.com/zxXoeElqR9 — WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025

Атаката срещу Новоросийск дойде след месеци на украински атаки с дронове срещу руски рафинерии, петролни депа и тръбопроводи. Ройтерс съобщи в четвъртък, че преработката на петрол в Русия е спаднала само с 3% тази година, въпреки големите атаки с дронове на Украйна. Каспийският тръбопроводен консорциум, който изнася петрол от Казахстан през терминал в Черно море, възобнови товаренето на петрол в петък след кратко прекъсване поради атаката. Има информация, че при нападението са унищожени и три ПВО установки C-400.

Според източници от индустрията, доставките на руски суров петрол през терминала Шесхарис в Новоросийск са възлизали на общо 3,22 милиона тона, или 761 000 барела на ден, през октомври. Общо 1,794 милиона тона петролни продукти са били изнесени през Новоросийск през октомври, съобщиха източниците.

Повишаване на цените на петрола

Спирането на този износ в петък доведе до повишаване на цените на петрола на международните пазари с над 2% същия ден.

Атаката е част от водената от месеци от Киев кампания да нанася удари по енергийна инфраструктура в Русия, за да ограничи износа и да лиши Москва от приходи, които са ѝ необходими, за да продължи войната.

