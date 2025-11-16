Любопитно:

Официално: Потича газ за Украйна от Гърция. Маршрутът не е обявен, но най-вероятно е през България (ВИДЕО)

Украйна е осигурила споразумение с Гърция за внос на газ, за да гарантира, че ще има "синьо гориво" през тази зима. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в своите профили в социалните мрежи. Той уточни, че "това ще бъде друг път за доставка на газ".

Какъв път - няма друг път, освен през газопреносната мрежа на България. Най-вероятно първоначалната точка ще е Александруполис - Още: LNG от САЩ и краят на руския газ: България е по пътя на доставките за Украйна

"Вече имаме договори за внос на газ и те покриват количество за близо 2 милиарда евро, за да компенсираме загубите в украинското производство, причинени от руските удари. Правителството на Украйна отдели средства за финансиране на вноса. Европейските ни партньори помагат, европейските банки, с гаранции от Европейската комисия, помагат, украинските банки също помагат, Норвегия помага и активната работа с американски партньори продължава – ще бъде осигурено пълно финансиране. Създаваме широки възможности за зимни доставки. Благодарим на всички, които ни помагат! Благодаря на всички, които са до нас, с Украйна, с народа на Украйна! Слава на Украйна!", добави Зеленски - Още: Украйна си осигури втечнен газ от САЩ до 2050 година

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Украйна Природен газ Гърция газови доставки Александруполис газ
