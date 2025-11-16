Любомир Дацов: Бюджет 2026 е проинфлационен и задълбочава проблемите

Бюджет 2026 не решава нито един от съществените проблеми пред страната, а напротив – допълнително стимулира негативни процеси като инфлацията и зависимостта от държавата. Тази остра оценка направи икономистът и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов в ефира на Българското национално радио.

Според него, представената финансова рамка е "абсолютно проинфлационен бюджет", който разчита на "наливане на пари", без да предлага каквито и да било реформи. "Този бюджет е направен, за да се изкара зимата, без да се мисли какво ще се случва след това", категоричен беше Дацов.

Скрит дефицит и "национализация на икономиката"

Финансистът изрази сериозни съмнения относно официално обявения дефицит от 3%. Според неговите изчисления, реалният дефицит е значително по-висок и се движи в рамките на 4,5 до 5%.

"Това, което се случва, е национализация на икономиката. Държавата започва да заема все по-голям дял, а хората се правят зависими от нея", коментира Дацов. Той разкритикува липсата на каквито и да е стъпки за реформа в държавната администрация, където по думите му има огромен брой незаети щатни бройки, които биха могли да бъдат съкратени.

Повишаването на данъците – "огромна грешка"

Любомир Дацов определи повишаването на данъка върху дивидентите като "огромна грешка" и стъпка назад, която ще навреди на бизнеса. Той подчерта, че заедно с увеличаването на осигурителните вноски, данъчната тежест върху гражданите и фирмите сериозно нараства.

"Никакви реформи не се правят, а парите се взимат оттам, откъдето е най-лесно – от хората, които работят на светло и си плащат данъците", заяви икономистът. Той изрази и съжаление, че бюджетът не е бил обсъден със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според Дацов, вместо да се търсят решения за структурните проблеми, управляващите са избрали най-лесния път – да увеличат разходите и да прехвърлят тежестта върху гражданите, което в дългосрочен план ще има негативни последици за икономиката на страната.

