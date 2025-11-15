Може да съди ЕС: Предупреждение от компанията, управляваща замразени руски активи

Euroclear, малко известна, но централна белгийска институция във финансовата система, която държи руски активи на стойност 193 милиарда евро, замразени след нахлуването в Украйна, подхранва алчността, пише по темата френският уважаван всекидневник Le Monde, като отбелязва, че компанията не изключва да съди Европейски съюз в случай на конфискация. Главният изпълнителен директор на компанията, Валери Юрбен, коментира, че конфискация, бидейки незаконна, би отслабила Европа.

Предложението на Мерц я шокира

Френското издание разказа, че главният изпълнителен директор на компанията Валери Юрбен не е била предварително информирана, а е научила от Financial Times за намеренията на германския канцлер Фридрих Мерц за механизъм за отпускане на 140 милиарда евро на Украйна, използвайки замразените руски активи, но без да бъдат конфискувани.

Предложението оттогава е в центъра на интензивни дискусии, по които държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз трябва да вземат решение на следващата среща на върха на Съвета на 18 и 19 декември. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Имаме 3 варианта как да продължим финансовата помощ за Украйна

Ключовете на активите

Въпреки че г-жа Юрбен не е била информирана, тя е тази, която държи ключовете за тези активи. Тя ръководи Euroclear. Този попечител е мястото, където централните банки и други големи международни инвестиционни фондове депозират своите ценни книжа (акции, облигации, финансови продукти и др.). Euroclear управлява 42,5 трилиона евро депозити, четиринадесет пъти повече от брутния вътрешен продукт на Франция. И все пак, в централата си в сърцето на Брюксел няма и следа от трезор. Всичко е дигитално. ОЩЕ: Москва заплаши Белгия с последици, ако изземе запорираното руско имущество