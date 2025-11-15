Икономист каза кой е истинският особен управител в "Лукойл"

Истинският особен управител е OFAC. Всяка сделка ще бъде одобрявана от OFAC. Това каза икономистът Мартин Владимиров в предаването "Говори сега" по БНТ във връзка с особения управител на държавата в "Лукойл". Според него от 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията настоява, че България трябва да намери западен инвеститор, който е съюзник на България и тези активи да попаднат в ръцете на надежден играч и който няма да използва огромното влияние на рафинерията върху политиката на страната за подривни дейности, както по думите му "Лукойл" е правил през годините.

Попитан дали Румен Спецов ще се справи с евентуална сделка - той посочи, че един човек не може да се справи с толкова голяма задача и той трябва да има екип, в който да влизат и министерствата.

Според него напрежение на пазара не вижда, но такова прогнозира в момента на продажба.

Функциите на особения управител

"В момента особеният управител ще има функциите да разпределя сумите, които постъпват по сметките на "Лукойл", да се разплаща с контрагенти, да поръчва суров нефт, да продава горивата, но когато се стигне до продажба на активите, ще трябва да се стигне с консултация на американските власти. Целта ще е да се сключи сделка с международното рамо на "Лукойл". Нашият закон е доста странен с възможността държавата да национализира активите на компанията. Мисля, че правителството не иска да влиза в това, затова днес премиерът коментира, че след 6 месеца може да се искат още 6 месеца", заяви още той.

Други примери с продажба на "Лукойл"

Той коментира и продажбата на "Лукойл" в Сицилия, като отбеляза, че това 2022 г. не е имало такива санкции. "2023 г. се осъществява сделката, но се активира 2022 г. Да, там вероятно има руска нишка, която беше загатната, но при положение, че САЩ одобряват сделката трудно ми е да си представя че ще отидат в ръцете на руска компания", коментира още той.