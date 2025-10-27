Къде са минералните бани в България: Нова дигитална карта разкрива

Първата по рода си дигитална карта на минералните бани в България бе изготвена от Българска асоциация за термално наследство (БАТН), съобщиха от организацията. Картата събира на едно място информация за минералните бани, тяхното местоположение, актуално състояние, характеристики на водата и други. Проектът има за цел да популяризира богатото термално наследство на България, да улесни достъпа на обществото до актуални данни и да насърчи устойчивото използване и опазване на минералните ресурси.

В България няма държавен регистър на минералните бани

БАТН създава тази дигитална карта, тъй като в България няма държавен регистър на минералните бани, подчертават от организацията. В картата са представени 125 минерални бани, като от тях само около половината са работещи, почти всички са в лошо състояние, а има и такива пред рухване.

Има и добри примера на минерални бани, които успешно работят - Симитли, Ягода, Якоруда, Хасковски минерални бани, Панчарево.

От БАТН си пожелават отговорните институции да осъзнаят, че минерални бани са част от нашето термално и културно наследство. Те съчетават ведно две традиции - ориенталската и тази на европейските балнеокурорти и именно тази рядка комбинация ги прави толкова единствени по рода си. В момента те са едно неоценено национално богатство, което, ако се оползотворява пълноценно, би дало множество възможности:

Огромни здравни ползи за населението, което следва да има достъп до този национален ресурс.

Нов, положителен имидж на страната като дестинация за туризъм, предлагащ не само минерална вода, но и автентичност на преживяването - при това - целогодишно.

Икономически приходи, нови работни места и икономическо съживяване на малките селища, в които има минерални бани.

Инфраструктурни подобрения в местата с минерални бани.

