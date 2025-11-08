"Лукойл" да продължи да работи: Йотова се чуди как се прие закон за 30 секунди

Най-важно е рафинерията в Бургас да бъде запазена и да продължи да работи. Така вицепрезидентът Илияна Йотова коментира пред журналисти приетите вчера промени от парламента, с които се разширяват правомощията на особения управител в "Лукойл" и му се дава право да продава активите на компанията. Още: "БЕХ да купи "Лукойл": Предложение от левия партньор на властта

Как приеха закона за 30 секунди?

Снимка: БГНЕС

"Единствено ме смути, как го приеха за 30 секунди - спокойно можеха да бъдат разгледани нещата, да участва цялото Народно събрание, защото това изисква национален консенсус, загубим ли рафинерията, България ще се окаже в изключително трудна ситуация.", коментира вицепрезидентът.

Припомняме, че вчера парламентарната Комисия по енергетика проведе извънредно 30-секундно заседание, на което депутатите единодушно одобриха промени, позволяващи назначаването на особен управител в "Лукойл". Той ще има правото да управлява и да се разпорежда с активите на рафинерията в България, включително да ги продава. Решението дойде само часове след като финансовото министерство на САЩ блокира сделката между "Лукойл" и Gunvor, определяйки компанията кандидат като "марионетка на Кремъл".

Новите текстове, отварящи пътя за държавен контрол над "Лукойл", са включени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти. За предстоящите промени се заговори в сряда, но проектът беше внесен в деловодството на парламента буквално минути преди заседанието на комисията.

Вицепрезидентът се включи в честването на 1160 години от покръстването на българския народ, което започна с благодарствен молебен в римската колония Деултум край Средец. Молебенът беше отслужен в средновековната църква, в деня, в който отбелязваме Архангеловден.

Тук е открита най-ранната римска колония у нас, с важни артефакти. Сред тях е сребърен амулет от II-III век, на който за първи път е изписано името на Христос.

