Емоция от звук и светлина: Боровец откри юбилейния ски сезон

На 27 декември Боровец - най-старият зимен курорт на България и Балканите, записа нова страница в своята 130-годишна история. Под магичната зимна светлина курортът даде старт на новия ски сезон, а заедно с него и на празничната година, посветена на славното минало и устременото бъдеще.

Снежната покривка по време на коледните дни зарадва всички почитатели на белите спортове и създаде отлични условия за празничното откриване.

Тържественият ден започна в 10:00 часа на голяма сцена пред хотел "Рила", където водещият на събитието Александър Сано даде начало на програмата. Атмосферата се зареди с приключенски дух чрез интерактивната игра "Исторически лов на съкровища", а в края на деня стотици посетители се включиха в празничната томбола с атрактивни награди.

На "Снежната арена" над 90 деца се включиха в мини-слалом спускания и сноуборд демонстрации под зоркото око на легендите на българските зимни спортове Петър Попангелов и Александра Жекова. Гостите имаха възможност да се докоснат до света на Планинската спасителна служба и да се насладят на ароматни напитки, подходящи за зима в планината.

На сцената прозвуча и класическо изпълнение на хора към Сдружение "Духовна музика" с ръководител и солист Хари Драганов, а за музикалното настроение до вечерта се грижеше DJ Dopamine. След него сцената се оживи от зареждащите изпълнения на неповторимата група "Молец".

В 16:30 часа започна официалната церемония по откриването на сезона с участието на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, изпълнителния директор на "Бороспорт" Иво Цветков и областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Инж. Ангел Джоргов даде официален старт на честванията по повод 130-годишнината на курорта и представи новата визия за развитие на Боровец, свързана с така наречения проект "Златен триъгълник". Бе подчертано значението на курорта като символ на българския зимен туризъм и неговото бъдещо устойчиво развитие.

От своя страна Иво Цветков заяви, че Боровец ще продължава да се развива като модерен и иновативен курорт, отговарящ на високите очаквания на своите гости като бъдещите инвестиции на "Бороспорт" са насочени към развитието на високите части на ски зоната – в система за заснежаване и нов 10-местен кабинков лифт.

Кулминацията на празничния ден бе специално подготвеното лазерно шоу - светлинен разказ за 130-годишната история, настоящето и бъдещето на курорта, което превърна пистата в живо платно, а пред очите на публиката оживяха образи на планината, снега, спорта и времето, което повече от век свързва хората с това място.

Друг емоционален акцент в програмата бе огненото и светлинно шоу на пистата, реализирано от ски инструкторите на курорта, чиито следи по снега рисуваха историята чрез светлина и огън. Финалният акорд бе изпълнението на Маргарита Бочева (ски учител), която изпя "Излел е Дельо хайдутин" - глас, който отекна в сърцето на Рила и превърна нощта в легенда.

Откриването на сезона беше не просто събитие - беше обещание. Че Боровец пази своите традиции, но и смело гледа напред - с ясна визия за развитие и бъдеще, което се създава днес.

Актуална информация за ски зоната на курорта можете да намерите на: www.borovets-bg.com.