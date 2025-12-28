Само един отбор е побеждавал Реал Мадрид на европейски финал от 42 години, а в основата е Алекс Фъргюсън

Испанският колос Реал Мадрид има славата на европейски крал заради изключителното си представяне на Стария континент. "Кралете" имат невероятните 15 трофея от Шампионска лига - повече от два пъти от втория по брой трофеи Милан, който има седем. Обикновено отборите, които се изправят срещу Реал на европейски финал, са обречени на загуба. Поне това показват последните повече от 40 години, в които никой не е побеждавал Реал на европейски финал.

Абърдийн - последният отбор, побеждавал Реал на европейски финал

Последният отбор, който е победил Реал Мадрид на европейски финал, е... шотландският Абърдийн. А с основна заслуга за триумфа е сър Алекс Фъргюсън, за когото по това време още никой не подозира каква кариера ще направи с Манчестър Юнайтед. Фъргюсън, който поема Абърдийн през 1978-ма, успява да изведе тима до финала на Купата на носителите на купи през сезон 1982-83. Там идва мач срещу Реал Мадрид, в който шотландците поднасят голямата сензация.

Абърдийн стига до победата с 2:1 след продължения, и то с млад отбор, изграден от Фъргюсън. А по пътя към финала сър Алекс и неговите възпитаници отстраняват още един европейски колос - Байерн Мюнхен, още на четвъртфиналната фаза. И до днес, 42 години по-късно, никой друг освен Фъргюсън не е побеждавал Реал Мадрид на европейски финал. Само в Шампионска лига Реал спечели девет отличия - през 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024, а "кралете" имат множество победи и за Суперкупата на Европа и на други европейски финали.

