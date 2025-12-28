Съветът за сигурност на ООН се събира за казуса "Сомалиленд"

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредна среща утре заради спорното признаване от Израел на Сомалиленд за независима държава, предаде ДПА. Преди заседанието 21 мюсюлмански страни излязоха късно снощи с обща декларация, в която предупредиха, че израелското решение "ще има тежки последици за мира и сигурността в Африканския рог и региона на Червено море като цяло". Още: "След признаването на Сомалиленд": ЕС с важно послание за Сомалия

Къде се намира Сомалиленд?

Сомалиленд, преобладаващо мюсюлмански район в Северна Сомалия, с население от няколко милиона души, се изявява на международната сцена като фактически самостоятелно образувание от повече от 30 години. В петък Израел стана първата страна в света, признала отцепилата се територия за независима, с което си навлече осъждания от сомалийското правителство и регионални партньори.

До решението се стигна само броени дни преди Сомалия да поеме ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва ДПА.

В съвместната декларация, публикувана от Катар, се казва, че 21 страни "ясно и недвусмислено се противопоставят на израелския ход, представляващ тежко погазване на принципите на международното право". В изявлението се осъждат и "опитите за принудително изселване на палестинския народ от земите му". Последното бе включено в позицията в контекста на появили се съобщения, че признаването е свързано с усилията за преместване на палестинците от Газа.

Външният министър на Сомалиленд Абдирахман Дахир Адам каза вчера пред израелската телевизия "Канал 12", че решението няма нищо общо с конфликта в Газа.

Според канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху признаването е направено "в духа на Авраамовите споразумения", по силата на които няколко арабски страни признаха независимостта на Израел.

Вестник "Таймс ъф Израел" отбеляза, че Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко – които са част от Авраамовите споразумения – не са сред подписалите съвместната декларация за признаването на Сомалиленд.

