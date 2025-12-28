Бъдещето на "Аватар" е на кантар

Джеймс Камерън ще даде пресконференция, на която ще разкрие подробности за сюжета на "Аватар 4", ако поредицата бъде прекратена. Носителят на "Оскар" заяви, че бъдещето на "Аватар" зависи от финансовия успех на третия филм, "Аватар: Огън и пепел", но дори франчайзът да бъде спрян, режисьорът обеща да предостави завършек на феновете.

"Не знам дали сагата ще продължи след този момент. Надявам се да продължи. Но, знаете, ние доказваме бизнес интерес всеки път, когато излизаме. Ако по някаква причина не успеем да направим 4 и 5, ще дам пресконференция и ще ви разкажа какво щяхме да направим. Как ви се струва?", каза режисьорът пред "Entertainment Weekly".

В момента Disney планира "Аватар 4" за 2029 г., а "Аватар 5" е насрочен да излезе през 2031 г.

"Аватар" като книжна поредица?

71-годишният Камерън също би искал да превърне историите в романи, но смята, че това няма да е осъществимо, тъй като "хората вече не четат". "В тези герои има толкова много култура, история и странични детайли, които са разработени. Бих искал да направя нещо, което е на това ниво на детайлност. Вече няма бизнес модел за това. Хората не четат. Но все пак може би е добре да има каноничен запис на това, което трябваше да бъде", заяви той, цитиран от БГНЕС.

