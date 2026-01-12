Наша съседка стана най-големият производител на природен газ в ЕС

Румъния днес е най-големият производител на природен газ в целия Европейски съюз. Това съобщи министърът на енергетиката на страната Богдан Иван в интервю за Диджи24. "В момента добиваме между 21 и 23 милиона кубични метра газ на денонощие и разполагаме с газохранилища с капацитет от 3 милиарда куб.м., които в момента са запълнени до приблизително 68 процента от капацитета си", обясни министърът.

100 процента запълнени газохранилища

Иван увери, че Румъния разполага с достатъчно газ за студения сезон. "Ние сме с приблизително 15 процента над средното за Европейския съюз и на 1 ноември, в началото на студения сезон, Румъния бе единствената страна, която имаше 100 процента запълнени газохранилища в целия Европейски съюз", подчерта ресорния министър, пише БТА.

Богдан Иван обясни, че икономическите оператори, ангажирани с дистрибуцията на природен газ, са направили покупки още през лятото, когато цените са били много ниски и така страната си е гарантирала, че ще има достатъчно газ.

"Независимо от метеорологичните условия през този период, Румъния има достатъчно газ, за ​​да не бъде подложена на никакъв натиск. Ние не внасяме газ от Русия от 2023 г. Вече сме извън този енергиен шантаж, който ни упражняваха", допълни Богдан Иван.

По думите му страната не е засегната от помощта, предлагана на Република Молдова и Украйна.

"Румъния действа като потенциален регионален играч, защото ние сме тези, които, от една страна, внасят втечнен природен газ от САЩ, продават го на Република Молдова и транзитират газ за Украйна, но това по начин, който генерира приходи от тази икономическа дейност и това носи плюс", каза Богдан Иван.

Той уточни още, че Румъния използва природен газ от други държави, за да помогне на съседите си, реализирайки печалби чрез румънски компании.