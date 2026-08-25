Отборът "Боташ": Росен Христов с милионен дивидент и тлъста сметка, Владимир Малинов вземал по 14 хил. евро заплата

Много интересни детайли изплуват в имуществените декларации на двама държавни служители, свързани пряко с подписването на спорния договор с турската енергийна компания "Боташ" - бившия служебен министър в кабинета "Донев" през 2023 г. Росен Христов и доскорошния изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Става въпрос за документите, които всяка година лицата, заемащи висши публични длъжности, са задължени да подадат - през 2026 г. те трябваше да го сторят пред Сметната палата, като данните са изцяло за изминалата година и бяха оповестени през август.

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Росен Христов със солидна банкова сметка

Росен Христов, който бе върнат на държавна служба от правителството на Румен Радев - като член на борда на Държавната консолидационна компания (ДКК), - разполага с цели 863 304 евро. От тях 187 200 са налични парични средства, а останалите са разпределени в три банкови сметки - две у нас и една в чужбина.

Бившият енергиен министър има и дивидент на стойност 1,05 млн. евро - вземането е от чуждестранно лице, по "тристранно споразумение", става ясно от декларацията му за имущество и интереси. Той е посочил и заем, по който му се плащат близо 90 000 евро. Христов е посочил още, че си е купил лек автомобил "Волво" C70 за 3323 евро през 2025 г.

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Към датата на новото си назначение е имал 50% дял в дружеството "Херкомерс" ООД със седалище в Търговище. Записано е, че то е в ликвидация.

Росен Христов бе ключова фигура в скандала "Боташ" в качеството си на министър на енергетиката в служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от тогавашния президент Румен Радев, по време на който на 3 януари 2023 г. беше подписан спорният 13-годишен договор между българския държавен доставчик „Булгаргаз“ и турската държавна компания "Боташ". Съгласно договора страната ни трябва да плаща по около 500 000 долара на ден, независимо дали реално внася газ през Турция. Договореният капацитет в крайна сметка остана неизползван в цялост.

Снимка: Росен Христов, БГНЕС

През юли 2025 г. Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведе над тричасов обиск в жилището на Христов, при който бяха иззети документи и комуникационни средства. Бяха открити и 80 000 евро в брой. Други 100 000 лв. пък са били намерени в дома на бившата шефка на "Булгаргаз" Деница Златева, подписала се под договора с "Боташ".

Веднага след обиските Христов беше разпитван над 6 часа в ДАНС и Следствието като част от мащабна акция, обхванала Министерството на енергетиката, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“. Самият той определи действията на разследващите органи като „персонална атака“ и политическа употреба на правосъдната система. Оттогава насам повече подробности няма.

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Владимир Малинов с близо 14 хил. евро заплата на месец

Доскорошният изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов декларира, че през 2025 г. той и съпругата му са купили имот в Гърция на обща стойност 171 135 лв., или около 87,5 хил. евро - пари от заплати, включително от предходни години, приходи от наеми, дарение. Площта е значителна - 6756 кв. м, като семейството притежава половината от имота.

Малинов има 18 000 лева налични парични средства (от заплати, включително от предходни години), а съпругата му - още 16 000. В две свои сметки бившият директор на държавното дружество държи още няколко хиляди, като общото му богатство става над 43 500 евро. Съпругата му Георгица Стоянова има още над 28 хил. евро в двете си сметки. Той има кредитна карта с лимит 15 000 евро и лихва от 15,6%.

От трудови доходи за изминалата година Малинов е посочил 166 960 евро, което прави по 13 913 евро бруто на месец.

Георгица Стоянова е едноличен собственик на дружеството "АС ЛИГЪЛ КОНСУЛТ" ЕООД в София.

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Снимка: Владимир Малинов, БГНЕС

След подписването на договора с "Боташ" от страна на "Булгаргаз" стана ясно, че отделно споразумение е подписал и Владимир Малинов – тогава директор на газопреносния оператор „Булгартрансгаз“, по-късно служебен министър на енергетиката, а после отново директор на държавното дружество. Малинов бе сменен от Кирил Равначки през август тази година и вече не е част от компанията.

Името му е свързано с още публични скандали. В края на януари 2025 г. коалиция ПП-ДБ подаде официален сигнал до Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за директно нарушение на чл. 86 от антикорупционното законодателство. Законът изрично налага 1-годишна забрана за заемане на ръководни постове в компании, които бивш министър е контролирал или регулирал в качеството си на държавен орган. Малинов се завърна в „Булгартрансгаз“ буквално дни след края на министърския си мандат в енергийното ведомство.

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Отделно от това Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, разследваше евентуални злоупотреби за над 400 млн. лв. около разширението на газохранилището „Чирен“, изпълнявано по времето, когато Малинов управлява "Булгартрансгаз". През март 2025 г. той бе призован от Европейската прокуратура за предявяване на официални обвинения, но тогава не се яви с мотив внезапно заболяване. Отрече обаче да се укрива. Все пак процесуално се води обвиняем, твърди Антикорупционният фонд.

Що се отнася до договора с "Боташ", припомняме, че в началото на юли той бе замразен с 15 месеца след среща на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган.

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