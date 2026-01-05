Обрат с цената на природния газ в Европа

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия отново паднаха до 27,570 евро за мегаватчас, след леко поскъпване по празниците. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време в понеделник. Днешната търговия започна от равнище 28,300 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 29,004 евро за мегаватчас.

Понижение на цената в Европа

В средата на декември цената на природния газ в Европа за първи път започна да се понижава от началото на април 2024 г. и падна под 27 евро за мегаватчас, тъй като очакванията за изобилно предлагане на синьото гориво бяха подсилени и от очаквания за умерено търсене в близко бъдеще.

Подкрепа за падащите цени на синьото гориво в Европа продължава да оказват и надеждите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 5 януари, е 31,53 евро за мегаватчас.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 31,93 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 31,53 евро за мегаватчас.

