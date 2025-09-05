Огромен ръст на турските туристи у нас, големите местни вестници рекламират България

Въведените от Европейския съюз по-благоприятни правила за издаване на шенгенски визи на турски граждани ще имат "сериозно отражение" върху туризма на България, тъй като Турция е един от основните ни туристически пазари - в рамките на първите пет. Това каза министърът на туризма Мирослав Боршош в отговор на въпрос от народния представител от ПП-ДБ Иван Белчев за възможностите за развитие на българския туризъм в контекста на облекчения визов режим между Брюксел и Анкара.

Висок ръст в потока на турски туристи

Министърът съобщи, цитиран от БТА, че данните на ведомството и на Националния статистически институт сочат изключително висок ръст на потока от турски туристи към България. "Особено добре го отчетохме в първото шестмесечие и в зимния туризъм", допълни той и заяви, че ведомството активно работи за насочването на рекламната и маркетинговата стратегия за популяризирането на страната ни към турския пазар.

Боршош акцентира върху важността на участието на страната ни в туристическите изложения в Турция, като посочи, че те са възможност не само на бизнеса да се представи с туристическия си продукт, но и на общините.

Снимка: БГНЕС

Рекламата на българския туризъм - в Google, YouTube, Facebook и Instagram, но и в турските медии

По думи на Боршош - дигиталната кампания е от изключителна важност и по тази причина той информира, че са предвидени средства и в бюджета за 2026 г. Посочи, че предимно се залага на "Гугъл" (Google), "ЮТюб" (YouTube) и "Мета" (Meta).

Той изтъкна и важността за представянето на страната ни в турските медии, за което ще се работи през 2026 г., като напомни, че българският туризъм беше представен в специални приложения в най-големите турски вестници. "Изключително добър ефект имаше специалното издание, което направихме във вестник "Миллет"", даде пример Боршош.

Новият режим за визите за турски граждани

От 15 юли вече се въвежда нов режим на издаване на туристически визи за турски граждани, съобщи министър Боршош през втората половина на месец юли. "С този нов подход, освен тримесечни и шестмесечни, вече се въвежда и възможността да се издават едногодишни, тригодишни и петгодишни визи при граждани, които нямат нарушения по време на издаване на предходна виза. Това е факт, който ще облекчи изцяло визовия режим с Турция, което е изключително важно, особено в областта на туризма", каза тогава министърът, цитиран от БТА.

Снимка: iStock

От ведомството коментираха, че въведените от ЕС по-благоприятни правила за издаване на шенгенски визи на турски граждани се очаква да се отразят благоприятно на нарастващия интерес на турските туристи към България.

По данни на Националния статистически институт - за периода януари-май 2025 г. са отчетени над 110 000 регистрации на турски туристи, което представлява ръст от 61,6% спрямо същия период на 2024 г., съобщиха тогава от министерството.

Боршош посочи по време на парламентарния контрол на 5 септември, че основната цел на визовото решение е да улесни пътуването на турски граждани с доказана положителна визова история - тоест такива, използвали поне два пъти шенгенска виза без нарушение, като се прилага така нареченият каскаден принцип. Каскадният модел предвижда поетапно увеличаване на срока на валидността на визата в зависимост от визовата история на заявителя. Боршош посочи, че всяко заявление продължава да се разглежда индивидуално, в съответствие с процедурите на Визовия кодекс на ЕС.

