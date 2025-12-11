Лайфстайл:

В Русия признаха: Приходите от петрол и газ намаляват драстично

11 декември 2025, 11:48 часа 217 прочитания 0 коментара
Министерството на финансите в Москва съобщи, че приходите на Русия от петрол и газ възлизат на 8,03 трилиона рубли (104,6 млрд. долара) за периода януари-ноември тази година. В сравнение със същия период на миналата година приходите намаляват с 22,4 на сто, предаде Ройтерс. "„Приходите от петрол и газ през периода януари-ноември тази година са над базовите си нива, но съществува риск от техния спад в резултат на отслабването на цените“, отбелязва министерството.

Добивът е на същите нива

Междувременно руският министър на енергетиката Сергей Цивилев съобщи, цитиран от РИА, че се очаква рафинирането на петрол и добивът на газ и въглища да останат на миналогодишните нива и през 2025 г.

По отношение на нефтопреработката, добива на газ и на въглища очакваме запазване на показателите на нивото от 2024 г., отбеляза Цивилев.

Според данни на Росстат, добивът на природен газ през 2024 г. е възлизал на 579 млрд куб. м - с 8,7 на сто повече, отколкото през 2023 г., допълва ТАСС.

Вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви, че първичната преработка на петрол през 2024 г. е възлизала на 266,5 млн. тона, производството на бензин - на 41,1 млн. тона, а на дизел - на 81,6 млн. тона.

По думите му, добивът на въглища в Русия през 2024 г. е нараснал с 1,3 на сто до 443,5 млн. тона, като от тях за износ са били доставени 196,2 млн. тона.

