Особеният управител на "Лукойл" е "извън закона": Румен Радев не каза дали ще сезира КС

Президентът Румен Радев остро разкритикува управляващата коалиция за самия закон за назначаване на особен управител начело на "Лукойл" у нас, след като депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" преодоляха ветото на държавния глава. Така те избраха и Румен Спецов - ръководителя на НАП - като особен търговски управител, който може да се разпорежда с активите на компанията в България на фона на наложените от САЩ санкции.

Начинът, по който беше прокаран законът, "издаде техните намерения", водещи към "ситуации като „Булгартабак“ и КТБ", заяви Радев пред медиите на 15 ноември.

Трите проблема според Румен Радев

"Първото нещо – те направиха така, че да отпаднат гаранциите, които имаше в закона. Второ, гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрес с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. Трето, отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол. Нещо, което е извън националния и европейския правен мир", заяви президентът.

"Самото назначаване на особения търговски управител е извън закона, защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен 6-месечен план за дейността и да го представи в Съвета за сигурност към Министерски съвет, за да бъде одобрен. Кога г-н Спецов разработи такъв 6-месечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, като той дори не е присъствал?", попита държавният глава и заговори за "абсолютни закононарушения".

"Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата – тя е кризата на българската политика и тя е много по-страшна. Изчезва дебатът, изчезва политиката и на нейно място идва диктатурата. Защото вече Конституцията няма значение, законите нямат значение", каза Радев.

Снимка: БГНЕС

Ще сезира ли президентът КС?

Той бе попитан дали ще сезира Конституционния съд, но не отговори. "Управляващите погазиха всички правни, политически и морални норми", посочи президентът.

Той защити Димитър Стоянов – секретаря си по сигурност и отбрана – че не е участвал в Съвета по сигурността. „Защо представители на президентската институция трябва да участват като декор в постановки?“, попита Радев, особено след като търговският управител вече е бил определен.

"Самият търговски управител не е толкова важен, по-важен е фактът, че те го поставиха над Конституцията и над законите", повтори отново държавният глава.

F-16 и бюджетът

Радев видя проблеми със самолетите F-16. Това "е съвременен изтребител с огромни възможности, но трябва надеждна поддръжка на земята. През 2019 г. пакетът за логистична поддръжка и наземно оборудване бяха драстично орязани, за да влезем във финансова рамка. Тогава наложих вето с ясното убеждение, че така самолетът ще има огромни проблеми да бъде поддържан. И те се проявяват днес. Апелира за нов договор за логистична поддръжка", каза той.

Попитан дали ще наложи вето на закона за бюджета, Радев отвърна: "Мисля, че всички вече се произнесоха много ясно за бюджета. Дори тези, които са го правили, се отказват от него публично. Този бюджет е олицетворение на липса на уважение към партньорите от Тристранния съвет, към хората. Това е бюджет за политическо оцеляване, за купуване на електорална любов, но последствията ще ги плащаме всички ние".

Радев заговори за "силна неформална власт, която генерира своите решения и ги налага някъде встрани – това е опасността за България".