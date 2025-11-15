Любопитно:

15 ноември 2025, 10:35 часа 595 прочитания 0 коментара
Особеният управител на "Лукойл" е "извън закона": Румен Радев не каза дали ще сезира КС

Президентът Румен Радев остро разкритикува управляващата коалиция за самия закон за назначаване на особен управител начело на "Лукойл" у нас, след като депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" преодоляха ветото на държавния глава. Така те избраха и Румен Спецов - ръководителя на НАП - като особен търговски управител, който може да се разпорежда с активите на компанията в България на фона на наложените от САЩ санкции.

Начинът, по който беше прокаран законът, "издаде техните намерения", водещи към "ситуации като „Булгартабак“ и КТБ", заяви Радев пред медиите на 15 ноември.

Трите проблема според Румен Радев

"Първото нещо – те направиха така, че да отпаднат гаранциите, които имаше в закона. Второ, гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрес с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. Трето, отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол. Нещо, което е извън националния и европейския правен мир", заяви президентът.

"Самото назначаване на особения търговски управител е извън закона, защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен 6-месечен план за дейността и да го представи в Съвета за сигурност към Министерски съвет, за да бъде одобрен. Кога г-н Спецов разработи такъв 6-месечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, като той дори не е присъствал?", попита държавният глава и заговори за "абсолютни закононарушения".

"Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата – тя е кризата на българската политика и тя е много по-страшна. Изчезва дебатът, изчезва политиката и на нейно място идва диктатурата. Защото вече Конституцията няма значение, законите нямат значение", каза Радев.

Ще сезира ли президентът КС?

Той бе попитан дали ще сезира Конституционния съд, но не отговори. "Управляващите погазиха всички правни, политически и морални норми", посочи президентът.

Той защити Димитър Стоянов – секретаря си по сигурност и отбрана – че не е участвал в Съвета по сигурността. „Защо представители на президентската институция трябва да участват като декор в постановки?“, попита Радев, особено след като търговският управител вече е бил определен.

"Самият търговски управител не е толкова важен, по-важен е фактът, че те го поставиха над Конституцията и над законите", повтори отново държавният глава.

F-16 и бюджетът

Радев видя проблеми със самолетите F-16. Това "е съвременен изтребител с огромни възможности, но трябва надеждна поддръжка на земята. През 2019 г. пакетът за логистична поддръжка и наземно оборудване бяха драстично орязани, за да влезем във финансова рамка. Тогава наложих вето с ясното убеждение, че така самолетът ще има огромни проблеми да бъде поддържан. И те се проявяват днес. Апелира за нов договор за логистична поддръжка", каза той.

Попитан дали ще наложи вето на закона за бюджета, Радев отвърна: "Мисля, че всички вече се произнесоха много ясно за бюджета. Дори тези, които са го правили, се отказват от него публично. Този бюджет е олицетворение на липса на уважение към партньорите от Тристранния съвет, към хората. Това е бюджет за политическо оцеляване, за купуване на електорална любов, но последствията ще ги плащаме всички ние".

Радев заговори за "силна неформална власт, която генерира своите решения и ги налага някъде встрани – това е опасността за България".

