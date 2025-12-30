Любопитно:

КЕВР взе решение за първата цена на природния газ в евро

30 декември 2025, 12:10 часа 252 прочитания 0 коментара
КЕВР взе решение за първата цена на природния газ в евро

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за януари 2026 г. в размер на 31,15 евро/MWh или 60,92 лв. за мегаватчас (MWh) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от регулатора.

По-евтин газ с 3,3 на сто

Цената от 31,15 евро/MWh е с 3,3 на сто по-ниска спрямо декември 2025 г., която e в размер на 32,22 евро/MWh. Сегашната цена е с 25 процента по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 на сто спрямо януари 2024 г.

Още: "Булгаргаз" предлага неочаквана промяна в цената на природния газ от Нова година

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България - Гърция (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз"е осигурил за януари количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, подчертават от КЕВР.

Цената на природния газ в Европа е невиждана от миналата пролет

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз цена на газа природен газ газ КЕВР
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес