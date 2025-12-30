КЕВР взе решение за първата цена на природния газ в евро

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за януари 2026 г. в размер на 31,15 евро/MWh или 60,92 лв. за мегаватчас (MWh) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от регулатора.

По-евтин газ с 3,3 на сто

Цената от 31,15 евро/MWh е с 3,3 на сто по-ниска спрямо декември 2025 г., която e в размер на 32,22 евро/MWh. Сегашната цена е с 25 процента по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 на сто спрямо януари 2024 г.

Още: "Булгаргаз" предлага неочаквана промяна в цената на природния газ от Нова година

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България - Гърция (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз"е осигурил за януари количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, подчертават от КЕВР.

Цената на природния газ в Европа е невиждана от миналата пролет