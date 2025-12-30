Войната в Украйна:

Председателят на стоковите борси става ръководител на Центъра за еврото

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов ще застане начело на Координационния център за еврото. Това съобщи премиерът в оставка Росен Желязков по време на днешното правителствено заседание. "От 1 януари Иванов ще бъде лицето, което ще комуникира с представителите на медиите за всички въпроси с въвеждането на еврото", каза той.

"Задачата на центъра е да координира работата на институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникационните аспекти и реакцията при проблеми, които гражданите и бизнесът могат да срещат в периода на двойното обозначение на цените и двойното обращение на лев и евро", уточни Желязков.

Премиерът в оставка добави, че разчита на гражданите и на бизнеса за толерантност и разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката и за промяната на средата, в която се развива страната.

