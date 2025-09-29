Остра липса на бензин в Русия: В Крим въведоха квоти

Острата липса на бензин в Русия продължава, като в някои региони като Крим дори въведоха квоти за закупуването му. Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че продажбите на гориво АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 на бензиностанциите от мрежата на TES ще бъдат ограничени до 30 литра на превозно средство или на туба.

"Надяваме се, че тази договореност ще ни позволи да складираме бензин на всички бензиностанции и да се върнем към нормална работа. Затова отново ви призовавам да не се запасявате", написа губернаторът в "Телеграм".

"Бензинът се доставя непрекъснато до града, но поради наплива на хора все още не сме в състояние да се върнем към планираната си работа", уточнява той.

