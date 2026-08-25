От Мерцедес потвърдиха лошите новини за Кими Антонели

Шефът на Мерцедес Тото Волф потвърди, че Кими Антонели ще изтърпи наказание по време на Гран при на Италия следващия уикенд. 19-годишният се приближи с още една стъпка към първата си титла във Формула 1 на Гран при на Нидерландия, където завърши втори след победителя в състезанието Ландо Норис от Макларън. Италианецът има преднина от 59 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, като остават максимум 11 състезания до края на сезона.

Кими Антонели ще стартира последен на "Монца"

Тъй като и двамата пилоти на Мерцедес отпаднаха по-рано през сезона поради проблеми с двигателите, Антонели и Ръсел ще бъдат принудени да поемат наказания на стартовата решетка през втората половина на 2026 година за превишаване на лимитите за компоненти. Заместник-шефът на отбора Брадли Лорд заяви миналия месец, че Антонели вероятно ще изтърпи наказанието си на "Монца", въпреки че това е домашното му състезание. "Сребърните стрели" смятат, че това е най-подходящата писта за подобна жертва, тъй като е дава възможност за изпреварвания.

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Тото Волф потвърди новината за Антонели

В изявление след Гран при на Нидерландия миналия уикенд Волф потвърди, че Антонели ще изтърпи пълна смяна на двигателя на домашното си състезание. Той добави, че все още текат обсъждания относно това кога и къде съотборникът му Джордж Ръсел ще последва съдбата му. Надпреварата на "Монца" ще се състои следващия уикенд, от 4 до 6 септември.

Антонели и Ръсел са претърпели по едно отпадане поради механична повреда досега през 2026 година. Ръсел спря, докато водеше в Гран при на Канада през май, като разследване на Мерцедес установи, че акумулаторът на британския пилот е претърпял топлинна повреда. Антонели отпадна в последните обиколки в Барселона няколко седмици по-късно, като спирането му беше причинено от електрическо прекъсване, произтичащо от повреда в акумулатора.

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