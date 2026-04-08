08 април 2026, 13:09 часа 351 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Прогноза: И след отварянето на Ормузкия проток доставките на авиогориво няма да се възобновят с месеци. А цените?

Възстановяването на доставките на реактивно гориво ще отнеме няколко месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток се възобнови благодарение на прекратяването на огъня между Иран и неговите противници. Това заяви Уили Уолш, ръководител на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), която обединява 367 авиокомпании, включително големи превозвачи, от над 120 държави.

„Дори ако Ормузкият проток е отворен и остане такъв, мисля, че ще са необходими месеци, за да се възстановят доставките на реактивно гориво, предвид щетите по инфраструктурата за рафиниране на петрол в Близкия изток“, каза той пред репортери в Сингапур и цитиран от Ройтерс.

Уолш отбелязва, че очаква цените на петрола да паднат, но предположи, че Вашингтон настоява за санкции на Г-7 срещу руската енергия, за да спре войната в Украйна цените на реактивното гориво ще останат високи поради щети по инфраструктурата.

Снимка: Getty images

Покачването на световните цени на реактивното гориво е свързано с конфликта в Иран, който САЩ и Израел започнаха на 28 февруари. Това принуди световните авиокомпании да повишат цените на билетите и да отменят полети. Сред обявилите отмяна на полети са австралийската авиокомпания Jetstar и новозеландската Air New Zealand. Националният превозвач на Монголия – MIAT, обяви увеличение на цените предния ден.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Това решение беше взето в съответствие с предложението на пакистанския премиер Шахбаз Шариф и „при условие че Ислямска република Иран е готова да отвори отново Ормузкия проток напълно, незабавно и безопасно“, уточни американският лидер. Шариф покани ирански и американски делегации в Исламабад на 10 април, за да „постигнат окончателно споразумение за разрешаване на всички спорове“.

Ивелин Стоянов Отговорен редактор
