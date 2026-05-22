Енергийният министър обсъди договора с "Боташ" с турския си колега

22 май 2026, 16:04 часа 1181 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на енергетиката на Турция
Министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар и министърът на енергетиката на България Ива Петрова обсъдиха на среща в Истанбул търговията с природен газ и подсилването на енергийната свързаност. Това става ясно от публикация в официалния профил на турския енергиен министър във "Фейсбук", цитирана от БТА. На пресконференция вчера Петрова заяви, че темата за преразглеждането на договора с турската газова компания "Боташ“ е приоритетна.

Срещата

"Срещнахме се с новия енергиен министър на България Ива Петрова в рамките на #INRES2026 (среща за управлението на природните ресурси) в Истанбул. По време на разговора обсъдихме подробно как можем да допринесем за търговията с природен газ, подсилването на интерконекторите за електрическа енергия и природен газ, възможностите за сътрудничество в Черно море, сигурността на веригата за доставки", написа Алпарслан Байрактар след срещата си вчера с Ива Петрова.

В публикацията енергийният министър изрази увереност, че нарастващото сътрудничество между България и Турция в областта на енергетиката, която допринася за сигурността на регионалната верига на доставките, ще напредва още по-решително.

На 18 февруари 2026 г. турската държавна петролна компания TPAO и „Шел“ подписаха споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Партньорството даде на Турция петгодишен лиценз за проучвания в българската изключителна икономическа зона. Блокът „Хан Тервел“ се простира на 3800 квадратни километра и е в близост с турското газово находище „Сакария“, където се намира най-големият залеж на газ в турската акватория на Черно море.

Турция природен газ Ива Петрова Боташ Блок хан Тервел
Пламен Иванов Редактор
