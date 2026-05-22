Радар за икономика: Най-важните новини на 22 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 22 май 2026 г.

Светът на ръба на нов енергиен шок заради кризата около Иран

В момента около 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики, предвиждайки по-опасен етап от енергийната криза, дължащ се на войната в Иран, пише Financial Times. Правителствата засилват мерките си в очакване на критична повратна точка, като търговците предупреждават, че цените на петрола могат да скочат отново, ако блокадата на Ормузкия проток остане в сила. Светът на ръба на нов енергиен шок заради кризата около Иран

Цената на петрола пое в изненадваща посока

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия, тъй като инвеститорите поставят под съмнение перспективите за пробив в мирните преговори между САЩ и Иран, предаде Ройтерс. Все пак, котировките се насочват към седмичен спад. На седмична база Брент е поевтинял с 4,6 на сто, а американският сорт е загубил 7,6 на сто, при рязко колебание на цените вследствие на променящите се очаквания около евентуално мирно споразумение. Цената на петрола пое в изненадваща посока

ЕС с още санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток

Съветът на ЕС съобщи днес, че е одобрил въвеждането на възможност за налагане на нови санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток от страна на ислямската република. Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, които първоначално бяха предвидени заради иранската помощ за Русия във войната срещу Украйна и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море. ЕС с още санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток

Съществува риск от стагфлация в ЕС: Предупреждение от финансовите министри

Европейската икономика се намира в състояние на риск от стагфлация заради рязкото покачване на цените на енергията, предизвикано от войната срещу Иран, но правителствата на страните от ЕС трябва да избягват прекомерни разходи, които могат да доведат до фискална криза или ново повишение на лихвите от Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде Ройтерс. "Налице е стагфлационен натиск, но Европа (ЕС) е устойчива“, заяви Кириакос Пиеракакис, финансов министър на Гърция и председател на Еврогрупата след среща на министрите в Никозия.

Още: Съществува риск от стагфлация в ЕС: Предупреждение от финансовите министри

Енергийният министър обсъди договора с "Боташ" с турския си колега

Министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар и министърът на енергетиката на България Ива Петрова обсъдиха на среща в Истанбул търговията с природен газ и подсилването на енергийната свързаност. Това става ясно от публикация в официалния профил на турския енергиен министър във "Фейсбук". На пресконференция вчера Петрова заяви, че темата за преразглеждането на договора с турската газова компания "Боташ“ е приоритетна.

Енергийният министър обсъди договора с "Боташ" с турския си колега