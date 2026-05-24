Проучвания за 13 млн. долара: Русия ще търси нефт и газ във водите на Северна Корея

Русия започна проучвания за нефт и газ в открито море край севернокорейския шелф в Японско море. Според NK News специалисти от базирания в Санкт Петербург институт „ВНИИОкеангеология“ са се отправили на експедиция с изследователския кораб „Павел Гордиенко“. През май и юни 2026 г. те ще проведат газово-хидрогеохимично проучване на морското дъно в икономическата зона на Северна Корея. Очаква се експедицията да продължи не повече от 33 дни.

Последният сигнал от транспондера на кораба е засечен на 33 морски мили източно от севернокорейското пристанище Расон.

Друг руски кораб, „Ордовик“, който принадлежи на „Севморнефтегеофизика“ (дъщерно дружество на „Росгео“), също работи край бреговете на Северна Корея. Според данни от MarineTraffic той се намира край Чхънджин от 29 април.

Русия отпусна близо 13 милиона долара за целта

Проучването започна малко след като Москва реши да отпусне близо 13 милиона долара от бюджета за тази цел.

В края на миналата година първият заместник-министър на финансите Ирина Окладникова обяви в Държавната дума, че диктаторът Владимир Путин е разпоредил да се направи оценка на нефтения и газовия потенциал на дълбоководния басейн на Японско море край бреговете на Северна Корея.

Москва и Пхенян подписаха споразумение за сътрудничество в проучването на въглеводороди още през ноември 2023 г. Министерството на природните ресурси на Русия заяви тогава, че ще може да изготви подробен работен план след получаване на необходимите геофизични карти.

Още: Северна Корея е спечелила толкова пари от продажба на оръжие на Русия, колкото печели за 1 година икономиката ѝ