ЕС с още санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток

Съветът на ЕС съобщи днес, че е одобрил въвеждането на възможност за налагане на нови санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток от страна на ислямската република. Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, които първоначално бяха предвидени заради иранската помощ за Русия във войната срещу Украйна и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Допълнителните санкции ще бъдат налагани за лица и организации, участвали в действията и политиките на Иран срещу свободното корабоплаване в Близкия изток.

"Действията на Иран противоречат на международното право"

Действията на Иран срещу преминаващите транзитно през Ормузкия проток кораби противоречат на международното право, заявява Съветът на ЕС. Такива действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи, се посочва в съобщението.

Европейските санкции ще включват забрана за пътуване до ЕС и за транзитно преминаване, запор на имущество, забрана за получаване на средства от европейски източници. Първоначално ЕС въведе санкции срещу Иран заради подкрепата за Русия във войната в Украйна през юли 2023 г., а преди месец Европейският съвет реши обхватът на тези мерки да бъде допълнително разширен.

