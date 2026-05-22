Съществува риск от стагфлация в ЕС: Предупреждение от финансовите министри

Европейската икономика се намира в състояние на риск от стагфлация заради рязкото покачване на цените на енергията, предизвикано от войната срещу Иран, но правителствата на страните от ЕС трябва да избягват прекомерни разходи, които могат да доведат до фискална криза или ново повишение на лихвите от Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде Ройтерс. "Налице е стагфлационен натиск, но Европа (ЕС) е устойчива“, заяви Кириакос Пиеракакис, финансов министър на Гърция и председател на Еврогрупата след среща на министрите в Никозия.

Риск от продължителен инфлационен шок

Инвеститорите вече реагират на риска от продължителен инфлационен шок, като доходността по държавните облигации достига най-високи нива от години, което увеличава натиска върху публичните финанси, бизнеса и домакинствата.

Още: Ще изпаднем ли в стагфлация заради кризата с горивата: Говори Румен Гълъбинов (ВИДЕО)

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди министрите, че ако фискалната политика бъде прекалено разхлабена, за да компенсира поскъпването на енергията, централната банка може да отговори с ново повишение на лихвите.

"Обсъдихме фискалния отговор на енергийния шок и подчертах, че мерките трябва да бъдат временни, целенасочени и добре насочени към нуждаещите се“, заяви Лагард след срещата.

По думите ѝ "всяко отклонение от тези принципи би наложило промяна в паричната политика (на ЕЦБ)“.

Още: ЕЦБ: Еврозоната може да изпадне в техническа рецесия

Финансовите министри разбраха посланието и подчертаха необходимостта "фискалната и паричната политика да действат в синхрон“, каза Кириакос Пиеракакис на пресконференция.

Някои страни, между които Италия, настояват разходите за подпомагане на цените на горивата да бъдат изключени от бюджетните правила на ЕС (Пакта за стабилност и растеж), подобно на разходите за отбрана. Това обаче среща съпротива от Еврокомисията и повечето финансови министри.

"Знам, че някои държави предлагат това, но отварянето на обща клауза за дерогация (изключение) е трудно, защото това е криза на предлагането, а не на търсенето“, каза пред репортери белгийският финансов министър Венсан ван Петегем.