От западните санкции боли: Огромният петролен договор между Русия и Индонезия е пред провал

Огромният договор за доставка на петрол между Русия и Индонезия е в застой поради недостиг на танкери и опасения от санкции. Споразумението, обявено миналия месец, напредва бавно - Джакарта разработва специална схема за внос и регулаторна рамка за руския суров петрол, съобщава агенция Reuters, позовавайки се на говорител на Министерството на енергетиката в страната от Югоизточна Азия и на данни от корабоплаването.

Джакарта искаше да внесе 150 милиона барела петрол от Русия през 2026 г.

Индонезия възнамерява да внесе 150 милиона барела петрол от Русия през тази година, обяви през април заместник-министърът на енергетиката Юлиот Танджунг. Изявлението му последва среща между индонезийския президент Прабово Субианто и руския диктатор Владимир Путин в Москва.

За текущия и следващите месеци обаче не са планирани директни доставки на петрол от Русия за Индонезия. Според консултантската фирма Kpler единствената пратка руски суров нефт – "Арктик Нови" – е била изпратена от хранилището в Пелепас, Малайзия, до рафинерията в Чилачап, Индонезия, на 21 април. Досега не са регистрирани други доставки на руски сортове за Индонезия.

Индонезийските власти отбелязват, че структурата на сделката все още не е уредена. Говорителят на Министерството на енергетиката Лаоде Суламан заяви, че Джакарта разработва специална схема за внос и съответната регулаторна рамка.

Държавната компания на Индонезия внимава със санкциите

Държавната петролна и газова компания Pertamina има еврооблигации и трябва да избягва действия, които биха могли да нарушат условията по тях. "Ето защо в момента разработваме отделна схема“, каза говорителят, като добави, че все още не е избран оператор за вноса и не е определен графикът за изпълнението.

Допълнително ограничение остава недостигът на танкери за превоз на руски петрол поради западните санкции, както и значителната дължина на маршрутите, което повишава разходите за доставките.