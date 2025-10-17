Проверките на КЗП: Около 10% от обектите са хванати в нарушения

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи санкции на близо 70 търговски дружества, които не са изпълнили задължението си да публикуват на интернет страниците си цените на стоките или да предоставят информация за тях чрез специалния портал на комисията. Решението идва в рамките на контрола по прилагането на Закона за въвеждане на еврото, който влезе в сила от 9 октомври. Пред bTV изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев обясни, че нарушенията се отнасят основно до непредоставяне на данни за цените на определени стоки.

„Става въпрос за списък от 101 продукта – предимно хранителни, но и стоки за бита и някои лекарствени продукти – които сме определили за наблюдение“, уточни Колячев. Задължението за подаване на данните обхваща по-големите участници на пазара – тези с оборот над 10 милиона лева за предходната година. Сред тях има и аптеки. „Някои дружества вече имат по две глоби, тъй като продължават да не предоставят информацията“, коментира председателят на комисията.

По думите му, след налагането на санкциите около 45 от дружествата вече са предоставили изискуемите данни, което показва, че мерките дават резултат. Данните, събирани от търговците, се публикуват в специален публичен портал на КЗП, достъпен за всички граждани и институции. „Целта ни е прозрачност. Всеки потребител може да проследи как се променя цената на даден продукт по населено място и във времето. Това ще сложи край на спекулациите за поскъпване“, посочи Колячев.

Комисията ще използва информацията и за свои анализи на динамиката на цените, но засега е рано да се правят изводи, тъй като събирането на данните е започнало едва в началото на октомври. От началото на контролната кампания са извършени над 500 проверки в търговски обекти в цялата страна. Нарушения са установени при около 10% от тях. Най-честите пропуски са липса на посочена цена в евро, неправилно изчислени курсове, както и разлика в шрифтовете между цените в лева и евро – нещо, което законът изрично забранява.

„Имаме стандарти, които трябва да бъдат спазени – както за пресмятането, така и за визуалното представяне на цените“, подчерта Колячев. По думите на председателя на КЗП, все още е рано да се правят конкретни заключения относно движението на цените, но събраната информация ще позволи на институцията да реагира навременно при евентуални спекулативни практики. „Оттук нататък основната ни задача е да осигурим пълна прозрачност за потребителите и предвидимост в процеса на въвеждане на еврото“, заяви Колячев.

