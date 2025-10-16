КЗП глоби 70 търговци с по 30 000 лева заради еврото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе днес решение за налагане на санкции на 70 търговци, които не предоставят информация за цените, като по този начин не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото. Според него те са длъжни да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на КЗП чрез портала "Колко струва“.

Размер на санкциите

Размерът на всяка една от санкциите е 30 000 лева – над предвидения в закона минимум от 10 000 лв., но под максимума от 100 000 лв., като е съобразена тежестта на нарушенията и общественият интерес, уточняват от КЗП.

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., когато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври 2025 г., а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация. Към настоящия момент след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените.

Комисията е категорична, че задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г., и напомня, че проверки продължават, а санкциите ще се прилагат последователно. Наложените мерки не са самоцел, а целят прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките.

КЗП призовава всички търговци, които все още не са изпълнили законовите си задължения, незабавно да предприемат действия за предоставяне на информацията, тъй като неизпълнението подлежи на строги санкции.

