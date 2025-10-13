Само за три дни: КЗП проверила 320 обекта за цени в лева и евро

За три дни Комисията за защита на потребителите е проверила 320 търговски обекта за спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Това съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев в предаването „Още от деня“ по БНТ. По думите му Комисията за защита на потребителите извършва активни проверки в търговските обекти заради новите изисквания, свързани с въвеждането на еврото.

„Правим проверки отдавна по различни казуси, но отскоро сме оправомощени и от Закона за въвеждане на еврото. Следим за нарушения, свързани с начина, по който се изписват цените на стоките, за коректното им представяне и формиране,“ обясни Колячев.

По думите му инспекторите проверяват етикети, надписи и начина, по който са посочени цените в лева и евро. „От 9 този месец, когато започнахме да налагаме санкции, за три дни сме направили 320 проверки на физически магазини,“ уточни още председателят на КЗП.

Временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите увери, че въвеждането на еврото няма да доведе до поскъпване на стоките. По думите му основната задача на институцията е да гарантира сигурност на гражданите и прозрачност на цените. „В този преходен период ние трябва да дадем сигурност на гражданите и на потребителите, че цените няма да се повишават въз основа на това, че се въвежда еврото“,обясни той.

Колячев уточни, че КЗП следи динамиката на дребно на цените и извършва мащабни проверки, както в големи, така и в малки населени места. Данните от последните два месеца показват, че цените на дребно не се увеличават значително. „Увеличенията на стоките не са повече от 1–2% през този наблюдаван период", каза той.

По думите му само при отделни продукти има по-високи увеличения, но за това има обективни икономически фактори. Той увери, че ще продължат активните проверки, за да не се допусне спекула в периода на преминаване към еврото.

