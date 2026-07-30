Кабинетът "Радев":

Главният икономист на КНСБ: Ако няма доходна политика в бюджета за догодина, ще има протести

30 юли 2026, 18:52 часа 1197 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Главният икономист на КНСБ: Ако няма доходна политика в бюджета за догодина, ще има протести

Правителството не е показало никаква политика по доходите. Ще видим какво ще ни предложат в бюджета за 2027 г. и ако нямаме такава политика – ще правим протести. Оставам оптимист и вярвам, че ще ни предложат нещо по-добро. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS. 

Още: "И след 80 години ще сме на такова разстояние от Германия": Според КНСБ ако искаме нормалност, минималната заплата трябва да скочи веднага с 45%

По повод отказът на президента Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета, той каза, че няма представа защо не го е направила. "Подходихме наивно към това, допускайки, че тя е представител на БСП. Правителството се определя като център-ляво. Ние три години пазихме механизма за МРЗ от всякакви десни правителства, които се опитваха да го съборят. Всички правителства се опитаха да го направят. Опозицията в момента гласува така, както искаха синдикатите само заради пиар", коментира Костов."Нека правителството излезе и да каже това е нашата визия за механизма и да го постави за обсъждане със социалните партньори, тъй като до момента и МТСП пасуваше и си карахме години наред. Надяваме се, че властта ще застане на страната на труда, а не на капитала, защото махането на механизма е плюс за работодателите и то тези, които осигуряват на минимална заплата", изтъкна той.

Още: "Готвят удар по доходите на над половин милион българи": Синдикалист предупреди, че "лявата" ПБ ще екзекутира механизма за МРЗ

По повод изчисляването на трудовия стаж, той заяви, че донякъде има справедливост. "Какво се случва с отпуските и клас прослужено време, които са директна функция на трудовия договор. Не казвам, че не беше правилно, но трябваше да се отчетат изключенията и да се внесе по-детайлен преглед", заяви икономистът. По темата със свръхдефицита, той заяви, че той е в момента е надут, за да покажат колко добра работа са свършили правителството. 

Още: "Чиновническо лицемерие": Младите имат нужда от нормално заплащане, не от "менторски програми"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
КНСБ Бюджет държавен бюджет Любослав Костов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес