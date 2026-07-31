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Прогноза за времето - 1 август 2026 г. (събота)

31 юли 2026, 23:23 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 1 август 2026 г. (събота)

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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