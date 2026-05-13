Неочакван обрат в курса на еврото към долара

13 май 2026, 9:27 часа 302 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар отново падна сериозно и вече е близо до психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло е на значително по-ниски стойности и през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и тя все още влияе върху курса на еврото.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1735 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1738 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 30 април, когато беше на ниво 1,1659 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1834 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 17 май 2025, когато беше 1,1163 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
