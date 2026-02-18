Заради руския удар по тръбопровода "Дружба": И Словакия обвини Украйна за петрола, готви наказание

След като Унгария обяви, че спира доставките на дизел за Украйна, докато нефтопроводът "Дружба" не възобнови работата си, Словакия също заплаши Киев - със спиране на износа на ток. Тези ходове, предприети от проруски настроените правителства на Виктор Орбан и Роберт Фицо, показват за пореден път отношението на Будапеща и Братислава към атакуваната ежедневно от руски ракети и дронове Украйна. Нещо повече - мерките им са в резултат на удари по "Дружба" не от украинска, а от руска страна.

Фицо със заплаха, обвини Украйна

В сряда, 18 февруари, словашкият премиер Роберт Фицо заплаши да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна, ако съседната страна не отвори отново тръбопровода, по който руски петрол се доставя до Словакия и Унгария.

Фицо обяви извънредно положение във връзка с доставките на петрол и заяви на пресконференция, че е разпоредил освобождаването на 250 000 тона петрол от аварийните резерви.

Украинските власти твърдят, че тръбопроводът „Дружба“, който минава от Русия - през тяхна територия - до Словакия и Унгария, е бил затворен в края на миналия месец, след като е бил повреден по време на руска атака близо до украинския град Броди.

Фицо, цитирайки словашката разузнавателна служба, обаче заяви, че ремонтните работи са приключили. Той обвини Украйна, че блокира доставките като „шантаж“ срещу Унгария, която се противопоставя на присъединяването на Киев към Европейския съюз.

Унгарският премиер Виктор Орбан също обвини Украйна в „шантаж“ в публикация в социалните мрежи днес. Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши доставките на руски петрол през тръбопровода „Адриа“. Това решение има „два проблема“, каза обаче Фицо - защото капацитетът на тръбопровода „Адриа“ никога не е бил тестван, а разходите могат да бъдат пет пъти по-високи от тези за „Дружба“.

Фицо заплаши да прекрати доставките на електроенергия за Украйна в момент, когато тя се нуждае от спешни доставки след руските атаки срещу електроцентралите ѝ. „Ако президентът (Володимир Зеленски - бел. ред.) смята, че тези доставки не са важни, можем да решим да се оттеглим от споразумението за доставка на електроенергия“, заяви Фицо.

ЕК: Няма риск, Унгария и Словакия имат резерви

Словашкият посланик в Украйна е връчил официална нота, в която се изисква обяснение за прекъсването на доставките на петрол, добави Фицо. Премиерът заяви, че ще поиска от изпълнителния орган на Европейския съюз да разгледа случая.

Европейската комисия заяви във вторник, че е в контакт с всички страни в спора и е готова да проведе среща на своята група за координация на доставките на петрол в извънредни ситуации. Тя обаче заяви, че няма непосредствен риск, тъй като Унгария и Словакия разполагат с поне 90-дневни резерви за извънредни ситуации, предаде AFP.

